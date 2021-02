Georgina Rodríguez, todo pasión para presenta su marca de ropa

No es un secreto que la moda es una de sus grandes pasiones. Tampoco que lleva el baile en la sangre. Georgina Rodríguez lleva años sorprendiendo, alejándose de la larga sombra de su pareja, Cristiano Ronaldo, y demostrando que tiene todo lo necesario para triunfar por sí misma. Este viernes ha quedado más claro que nunca y es que la de Huesca ha presentado su primera marca de ropa ‘Om By G’, una colección que ha desvelado en sus redes sociales y que no podría ser más suya, pues ha sabido imprimir ella su pasión por la moda y el deporte.

A lo largo de la mañana ha ido descubriendo algunas fotografías en la que se la podía ver vestida con una de las piezas, un conjunto de chándal en rojo. Pero no será hasta última hora de la tarde cuando habra la página web, que hasta ese momento estaba coronada por una cuenta atrás y un formulario que pedía el nombre, teléfono y dirección de correo electrónico. «Únase a la lista VIP de ‘OM by G’ para obtener acceso anticipado a nuestro primer lanzamiento de edición limitada. Colección completa a partir de marzo de 2021», se podía leer.

Mientras tanto, ha regalado un tentempié a sus seguidores de Instagram, donde ha compartido varias imágenes con uno de los productos de esta edición limitada. Con San Valentín a la vuelta de la esquina -es este mismo domingo-, Georgina se ha puesto romántica y de rojo pasión ha lucido este primer chándal. Un conjunto que le sienta como un guante y que está compuesto por una sudadera con capucha y bolsillo y un pantalón de cintura elástica, bolsillos y cierre de goma en los tobillos.

Ella es la mejor modelo para su gran proyecto empresarial, como ha quedado demostrado y es que hay que recordar que no es su primera vez posando ante las cámaras. En el pasado ha demostrado ser una excelente maniquí para varias firmas que han confiado en su belleza y su fama para promocionar sus productos, como Effek. Además, también ha sido protagonista de una gran cantidad de portadas, por ejemplo para la edición brasileña de Vogue.