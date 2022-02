Cuando una temporada comienza, es habitual echar un vistazo para conocer de primera mano cuáles son las prendas que serán tendencia ya sea por sus tonalidades, por sus estampados o por sus texturas. Pero lo cierto es que estas modas son pasajeras y siempre combinables con ropa denominada como “fondo de armario”, que es básicamente aquella que pasen los años que pasen siempre seguirá estando en la primera plana de las distintas firmas.

Aunque es inevitable que se nos vaya la vista a todas aquellas prendas que forman parte de las novedades de nuestras tiendas favoritas, hay una manera de hacernos con ellas de forma mucho más barata. Este truco no es otro que adquirirlas fuera de temporada, cuando algunas de ellas están incluso rebajadas. Y es que aunque pueda parecer ilógico adquirir un abrigo en verano o un bañador en invierno, esto podría suponer una inversión que a largo plazo nuestro bolsillo agradecerá. Es por ello que, si sabemos que hay prendas de las que no podremos prescindir cuando llegue una determinada época del año, nos hagamos con ellas mucho antes de que esta inicie, ya que además de ahorrarnos dinero seremos los primeros en habernos preparado a los distintos cambios de temperatura.

También es importante que no caigamos en las compras compulsivas y tengamos en mente cuáles de los artículos que añadamos a la cesta nos servirán para el día a día y no se quedarán en el fondo de nuestro clóset. No es mejor que caigamos en la tentación de todas y cada una de las rebajas que se nos cruzan, sino inclinarnos por los básicos atemporales que nunca pasarán de moda pese a las idas y venidas de las distintas tendencias. Estos podrían ser tanto una camisa blanca, como un vestido negro o un abrigo caqui, entre otros. Aunque ya hayan pasado las rebajas de enero, ¡no te preocupes! En menos de lo que esperamos estarán disponibles los primeros descuentos de cara al verano, y mientras tanto podemos elaborar una lista de todo aquello que anhelamos tener en nuestras manos a diario y que tan solo podemos permitirnos en los pequeños periodos en los que las marcas bajan sus precios.

Otra de las opciones que podemos tener en cuenta para adquirir prendas low cost es Shein. En los últimos años, esta marca se ha convertido en la gran competencia de Inditex gracias a sus asequibles precios y a su gran calidad. Aunque la entrega de los pedidos puede demorarse hasta los diez días, la espera merece la pena ya que tendremos la oportunidad de renovar nuestro armario sin que nuestro bolsillo lo note. Por si fuera poco, esta tienda cuenta con clones de algunas prendas de alta costura e incluso de Zara, Bershka o Pull&Bear, motivo por el que ya no tendremos que disgustarnos si en alguna de estas tiendas aparece el cartel de “agotado”. Echa un vistazo a la página web y no te pierdas sus novedades, que además se renuevan prácticamente a diario.