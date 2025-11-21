Alejandro de Miguel, el diseñador favorito de doña Sofía, habla con LOOK en su día más simbólico

La jornada de hoy en el Palacio Real quedará grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más emotivos vividos por la Reina Sofía en las últimas décadas. La Reina emérita ha recibido el Toisón de Oro de manos de su hijo, el Rey Felipe VI, en un acto profundamente simbólico que conmemora los 50 años de la restauración de la Monarquía parlamentaria en España. La condecoración, que honra su «dedicación y entrega al servicio de España, de la Corona y de la integración de nuestro país en Europa y en la comunidad internacional», ha sido también un reconocimiento a una vida entera de compromiso, cercanía y sentido del deber.

Para una ocasión tan solemne, doña Sofía no solo ha conquistado por su serenidad y emoción, sino también por un look absolutamente impecable que ha generado una enorme expectación. El conjunto elegido lo firma uno de sus diseñadores de confianza: Alejandro de Miguel, maestro de la costura española y referente de la moda ceremonial. LOOK ha podido hablar en exclusiva con él. Desde su atelier en Miguel Esteban, el pequeño pueblo manchego donde todo comenzó, el diseñador nos atiende emocionado: «Mucho orgullo; es un honor para mí vestir a la reina más elegante del mundo», confiesa con la brevedad y discreción que lo caracterizan.

La Reina Sofía y la princesa Leonor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

No es habitual que Alejandro hable de sus clientas más ilustres, y menos aún de la Reina emérita, con quien mantiene una relación profesional marcada por la confianza y la reserva. Sin embargo, la trascendencia de este día lo ha llevado a pronunciar unas palabras cargadas de sentimiento. Y no es para menos: su creación ha acompañado a doña Sofía en uno de los momentos más simbólicos de su vida pública.

El diseño, realizado en crepé de seda y horado en canutillo, pertenece a la colección 2026 del modisto. Se trataba de un dos piezas en tono rosa bebé, un guiño directo al que llevó hace 50 años, en la proclamación de Juan Carlos I. El conjunto estaba formado por un vestido largo de cuello redondo y una chaqueta de manga larga adornada con finos apliques de pedrería plateada en los ribetes. Sofisticado, majestuoso y atemporal, el estilismo evocaba elegancia sin renunciar a su carácter simbólico, convirtiéndose en un homenaje visual a la historia reciente de España.

La Reina ha acompañado el atuendo con joyas de enorme significado personal, entre ellas unos majestuosos pendientes de perlas y la pulsera de la reina Victoria Eugenia, que también lució en la proclamación de Felipe VI. A ello sumó un clutch dorado y zapatos metalizados que completaban un conjunto pensado al milímetro.