Cinco abrigos que gritan "lujo silencioso" y que todas las mujeres elegantes llevarán a la oficina

Elegir el abrigo perfecto para ir a la oficina no es solo una cuestión de abrigo, literal, sino de presencia, de cómo quieres entrar cada mañana por la puerta cuando todavía estás medio dormida pero necesitas parecer alguien que tiene la vida resuelta. Al final, es lo que más se ve en invierno (en la calle, en el metro, en las reuniones rápidas, incluso en los cafés que pides para sobrevivir), y por eso invertir en uno que te haga sentir elegante, profesional y un poco protagonista de tu propia película es casi obligado.

Entre cortes oversize que gritan modernidad, materiales de lujo que elevan cualquier look, clásicos reinterpretados y estampados que vuelven con más fuerza que nunca, hay espacio para encontrar esa pieza que no solo te abrigue, sino que te convierta en la mejor vestida de la oficina sin que tengas que pensarlo demasiado.

Jennifer Lopez demuestra cómo llevar un abrigo de borreguito XXL sin perder un ápice de glam. (Foto: Gtres)

Por eso hemos reunido cinco opciones que van desde precios súper accesibles hasta inversiones serias, y que recorren tiendas como Zara, Massimo Dutti y Mango, para que puedas elegir exactamente el estilo que más encaja contigo sin renunciar ni al estilo ni a la practicidad. Son abrigos que funcionan de verdad, que combinan con lo que ya tienes en el armario y que pueden acompañarte desde una mañana de trabajo interminable hasta una cena improvisada. Y lo mejor: cada uno tiene una personalidad completamente distinta.

Oversize

Abrigo oversize beige de Zara.

El abrigo oversize beige de Zara (59,95 euros) es el típico modelo que te resuelve medio invierno sin esfuerzo, porque tiene ese corte amplio y relajado que nació hace años como una reinterpretación del armario masculino y que hoy es simplemente sinónimo de estilo urbano. Con sus solapas generosas, ese cierre cruzado favorecedor y un tono que combina absolutamente con todo, es perfecto para esos días en los que quieres ir calentita pero también moderna, y además tiene esa vibra un poco parisina que queda bien con botas, con vaqueros o con un traje completo cuando toca ponerse seria.

Efecto pelo

Abrigo efecto pelo negro de Zara.

Si buscas algo más glamuroso pero igual de práctico, el abrigo efecto pelo negro con cinturón de Zara (79,95 euros) es directamente un golpe de efecto. Su textura peluche, su color negro impecable y ese cinturón fino que marca la figura sin perder naturalidad crean ese aire de lujo silencioso que te hace sentir «cara» sin necesidad de intentar nada más. Es perfecto para mañanas heladas, reuniones en las que quieres transmitir seguridad o incluso para un plan nocturno, porque abriga muchísimo pero te mantiene perfecta y con mucha presencia.

Alamares

Abrigo largo con alamares de Massimo Dutti.

Para quienes prefieren un abrigo largo, sobrio y elegante, el modelo de Massimo Dutti con alamares (249 euros) es prácticamente una declaración de estilo clásico. Su mezcla de lana, el cuello alto que se puede llevar subido con un toque casi aristocrático y esos alamares que vuelven a estar de tendencia hacen que sea una pieza atemporal pensada para mujeres que adoran los básicos impecables. Su caída prolongada estiliza como pocos y tiene esa presencia silenciosa que te hace parecer muy organizada incluso en días caóticos.

Piel napa

Abrigo de piel napa de Massimo Dutti.

Si lo tuyo son las prendas especiales que elevan cualquier look sin necesidad de accesorios, el abrigo de piel napa de Massimo Dutti (499 euros) es el capricho de la lista, y con razón. La napa, esa piel ovina flexible, suave y con un acabado lujoso, convierte cualquier estilismo en algo infinitamente más sofisticado. Su corte limpio, fluido pero estructurado, sus dos botones discretos y su caída pesada hacen que caminar con él sea una experiencia en sí misma. Es de esos abrigos que no se compran todos los años pero que duran toda la vida porque envejecen de manera preciosa y mejoran con los años.

Pata de gallo

Abrigo micro pata de gallo de Mango.

Cerramos con un clásico reinventado: el abrigo de mezcla de lana con micro pata de gallo de Mango (129,99 euros), ideal si quieres verte profesional, actual y con ese toque ligeramente masculino que está dominando el street style. La pata de gallo, un estampado legendario de la sastrería británica, vuelve en versión micro para que resulte más fácil de combinar y menos rígida. Su diseño oversize, su doble botonadura y su largo estructurado lo convierten en el abrigo perfecto para días de oficina en los que quieres pisar fuerte, sentirte elegante y proyectar mucha seguridad, sobre todo si lo llevas con botas altas y gafas grandes como en la foto.