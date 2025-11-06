Lourdes Montes ha conseguido un nuevo éxito en la moda. La diseñadora ha arrasado en Londres, donde ha presentado sus trajes de gitana en el marco de la World Travel Market, la feria turística más importante a nivel mundial. Junto a su socia, Rocío Terry, la empresaria andaluza ha conseguido el aplauso del público inglés, que ha conocido de primera mano la colección de Miabril.

El desfile ha tenido lugar en un antiguo templo de Londres, al que han asistido 150 profesionales del mundo de la moda inglesa. Ha sido a través de sus redes sociales donde la mujer de Francisco Rivera ha contado con todo lujo de detalles cómo ha vivido esta experiencia que, sin duda, se suma a los éxitos que ha cosechado junto a su marca de trajes de flamenca.

Lourdes Montes confirma el éxito de su marca en Londres. (Fotos: Redes Sociales)

Éxito rotundo en la pasarela londinense

Las tradiciones y la moda española siempre han sido de gran interés en otros lugares del mundo. Véase el ejemplo de Lourdes Montes que, junto a Miabril, ha confirmado el interés que despiertan los lunares y los volantes en Londres.

Desde que comenzara su faceta como diseñadora, Lourdes Montes ha cautivado no solo a las andaluzas, sino a mujeres de otros puntos de España -y del mundo- que en las ferias o romerías han lucido trajes de Miabril. Influencers de la talla de Teresa Andrés, Marta Lozano o incluso Victoria Federica de Marichalar han acaparado todas las miradas con los vestidos de su firma.

La diseñadora ha aprovechado su viaje a Londres para hacer un ‘shooting’. (Fotos: Redes Sociales)

Tras varios años dedicada en cuerpo y alma a la moda flamenca, Montes ha internacionalizado Miabril. Gracias a las fotos o los vídeos que ha publicado en su perfil social, sus seguidores han podido conocer de primera mano los entresijos de su aventura londinense -e incluso, ha colado a su comunidad en el backstage-.

«Un honor representar a Andalucía en Londres. Gracias a mi querida Sevilla de moda y a CODE 41 por confiar en nosotras y tratarnos con tanto cariño. Otra experiencia más para el álbum de la vida», ha comenzado escribiendo junto a un carrete de imágenes.

Además, en esta galería, Montes ha dado cuenta que su trabajo no se limita a poner su imagen o crear diseños, sino que también ha demostrado sus habilidades con la costura, su instantánea favorita: «La primera foto me parece especial, como la persona que la ha hecho».

Un éxito que también ha sido muy aplaudido en redes sociales. «Enhorabuena», le ha escrito su ex cuñada, Eva González, con la que siempre ha mantenido una magnífica relación. También Cari Lapique, que ha puesto varios emojis de fuegos en el post o Tana Rivera, que también ha querido felicitarla públicamente: «Enhorabuena. Más que merecido».

Por su parte, Lourdes no ha querido dejar pasar la oportunidad de su viaje a Londres para seguir trabajando en su firma. Tras el desfile, la diseñadora de moda ha hecho un shooting de su colección en los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el río Támesis o el Big Ben.