Lourdes Montes ha concedido una reveladora entrevista en la que ha hablado, entre otros asuntos, sobre la verdadera relación de su marido, Fran Rivera, con sus hermanos -Cayetano, Julián Contreras Jr. y Kiko Rivera-. Actualmente, el diestro solo mantiene vínculo con el primero pues, por desavenencias -y decepciones- de la vida, se alejó del resto. Aunque la diseñadora de moda siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre lo que ocurre de puertas para dentro de su casa, ha roto su silencio y ha relatado cómo vivió ella en primera persona la ruptura familiar.

La decepción de Lourdes Montes con Julián Contreras

Cuando Lourdes Montes empezó su relación con el mayor de Paquirri y Carmina Ordóñez, Fran mantenía una buena relación con sus hermanos. De hecho, aunque durante un tiempo estuvo distanciado de Kiko, luego volvieron a encontrar un punto de encuentro. Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando Julián -el pequeño de los hermanos de Fran y Cayetano por parte de madre-, se sentó en un plató de televisión para hablar sobre su mal momento.

Lourdes Montes en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

Ahora, Montes ha desvelado el motivo por el que Julián se distanció, al menos, de Fran Rivera. La diseñadora andaluza, visiblemente emocionada, ha recordado que mantenía una muy buena relación con su cuñado y que sintió una gran decepción al verlo sentado en un Deluxe. «Yo le quería mucho a Julián eh. De pronto descubrí un Julián que no conocía que me sorprendió mucho y que me dio muchísima pena. Su cariño, su apego hacia nosotros no era real, era interesado. Igual me equivoco, pero es lo que me ha demostrado. Era con el que más trato tenía, con el que mejor me llevaba… Hemos roto la relación con él, decepciones que te da la vida», ha confesado la abogada en una entrevista a Sonsoles Ónega.

Aunque en un comienzo ha evitado contar la razón de este distanciamiento, Montes ha querido salir en defensa del padre de sus tres hijos y ha explicado por qué se produjo la ruptura en el clan Ordóñez Contreras: «Necesitaba dinero-refiriéndose a Julián- y Fran le dice por primera vez que no. Y Cayetano le dice que tampoco. Entonces dijo que iba a ir a la tele, porque no tenía otra solución. Le han ofrecido irse a vivir a la casa Ronda, buscar trabajo. Yo a Fran ese día le vi llorar mucho cuando le dijo que no podía ayudarle y le puso como los trapos en la tele. A mí eso me dolió por el sufrimiento que le vi pasar a Fran, no hay derecho». «Dentro de mis valores y principios eso no entra en lo que es el cariño», ha sentenciado.

Carmina Ordóñez junto a sus tres hijos. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en cuanto a Kiko Rivera, Lourdes ha sido mucho más breve y no ha entrado en demasiados detalles sobre el distanciamiento entre su marido y el hijo de Isabel Pantoja: «¿Kiko? Tampoco es… Con Cayetano tiene mucha relación, han tenido más vínculo. Con Fran no, no es ningún drama. Se encontraron y hablaron».