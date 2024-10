Julián Contreras, confundido con un violador en Estados Unidos

Julián Contreras ha vivido un complicado episodio que ha generado una gran polémica. El hijo menor de Carmina Ordoñez fue confundido con un violador múltiple y peligroso delincuente, aún prófugo, por un medio estadounidense que confundió su imagen con la del verdadero sospechoso. «Es cierto que yo me lo he tomado de una manera bastante simpática pero hay que tener cuidado con estas cosas y el tema de los bulos porque lo peligroso no es solamente la mentira», explicó Julián durante una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles.

A pesar de que el error fue rectificado por el medio californiano, Julián Contreras ha pedido al mismo una aclaración formal que le desvincule del criminal con el que se le ha confundido con el fin de evitar futuras complicaciones. Asimismo, su fotografía ha sido eliminada de la noticia, pero teme que quede como parte de su huella digital. «Es un destrozo que puede arruinarte la vida», expresó Contreras.

Julián Contreras en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Lo peligroso no es solamente la mentira, sino la sensación de fortaleza que se da a la persona que se cree que tiene una verdad distinta», reflexionó Contreras en el citado espacio. «Al principio, amigos me avisaban diciendo: ‘Oye, están usando tu foto para esto’. Pero luego los mensajes cambiaron a amenazas: ‘Espero que te pase lo peor’, ‘En la cárcel vas a sufrir’», añadió.

Julián Contreras posando en un phocotall. (Foto: Gtres)

Asimismo, Julián contó qué fue lo primero que hizo cuando fue conocedor de esta situación. «Me puse en contacto con el medio que había hecho la publicación y les dije que se trataba de un error. Pasaron unas horas y me contestó alguien de una forma muy genérica que me dijo que iban a investigar que es lo que había ocurrido, pero que tampoco me podían concretar nada. Esto fue minutos antes de que se enterara mi abogado. Fue entonces cuando mandé un escrito serio precisamente por la gravedad del asunto», explicó.

Julián Contreras se pronuncia en la red

Además de intervenir en el espacio presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, Julián Contreras emitió un comunicado en su perfil de Instagram donde aclaró esta peculiar situación en la que se ha visto envuelto.

Julián Contreras en un evento. (Foto: Gtres)

«Hola a todos. No pensaba comentar nada, puesto que es una tontería, pero me siguen mandando e-mails al respecto. Han usado una imagen mía (entiendo que por error) para una noticia en Estados Unidos completamente ajena a mí. Ya he hecho las comunicaciones pertinentes, pero si veis algo al respecto, no es real. Al menos mi implicación. Se queda en una anécdota más», escribió en su cuenta.