El último intento de Sonsoles Ónega por conseguir audiencia ante su duelo con Ana Rosa Quintana

Ha llegado el día. Después de unas largas vacaciones de verano, este lunes 26 de agosto, Sonsoles Ónega regresa a la pequeña pantalla para estrenar la nueva temporada de su programa, Y ahora Sonsoles. Es el tercer mes de septiembre que se hace cargo del espacio televisivo pero, en esta ocasión, se ha adelantado su llegada tras la época estival, algo que también ha hecho Ana Rosa Quintana, su compañera de profesión y competencia de las tardes.

Siendo conscientes de la rivalidad que pueden ocasionar ambos regresos, en cuanto a la audiencia se refiere, Sonsoles Ónega ha sacado a relucir toda su artillería y, tan solo dos horas antes de que comenzara el programa, ha realizado un directo en Instagram para captar la atención de los máximos telespectadores posibles, desvelando algunos de los detalles que caracterizarán la tercera temporada. Sin embargo, la comunicadora no ha podido contestar a muchas de las preguntas que lanzaban los usuarios en la Red, ya que, en cierta manera, el objetivo era atraer a la audiencia para que descubriera las novedades del formato a partir de las 17:00 h, jugando con el conocido como ‘factor sorpresa’.

Sonsoles Ónega en un directo de Instagram. (Foto: Instagram)

Opina sobre su sustituta del verano, Pepa Romero

Aprovechando su interacción en la Red, Sonsoles Ónega también ha querido opinar, por primera vez públicamente, sobre el trabajo que ha realizado Pepa Romero este verano sustituyéndola como presentadora. Un trabajo que, tal y como ha confesado ella misma, «ha sido estupendo». «La he visto cuando me pillaba en casa o en el hotel. Pero ha estado magnífica. Pepa sabe que la quiero. Ha sido mi niña bonita desde que estábamos en Telecinco. Me alegré mucho de que se sumara a este equipo, hace ya dos años. Y la quería en plató y este año ha estado y lo ha hecho estupendamente. Lo lleva dentro», confesaba.

Sonsoles Ónega en un directo de Instagram. (Foto: Instagram)

«Es genial y maravillosa. Fue mi apuesta como reportera cuando empezamos aquí. Tenía la posibilidad de demostrar que en plató tenía sangre y garra, y ha hecho un magnífico verano. Ahora está en Tailandia, que se ha ido para informar de la sentencia de Daniel Sancho», concluía.

Las novedades del programa

Aunque no ha podido desvelar muchos detalles, Sonsoles Ónega sí ha manifestado que habrá nuevos escenarios y ajustes en esta temporada. Además, ha insistido en que el mayor cambio ha sido la ampliación del horario, que a partir de este lunes tendrá una hora más de duración, algo a lo que ella misma ha confesado que le ha costado enfrentarse en este regreso posvacacional: «Hoy me ha costado un poco más porque es una escaleta que no acaba nunca, porque claro, la hora extra de directo implica muchos más temas, llevamos casi diez, que en cualquier otro programa anterior serían menos», manifestaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

Para concluir y crear interés en el estreno de la nueva temporada, la periodista se despedía con el siguiente mensaje: «No os lo podéis perder porque van a ser tres horas de contenidos muy variados hechos con mucho cariño, mucho amor y muchas ganas. Creo que vais a escuchar a periodistas y profesionales con opiniones valiosas y con criterio riguroso, y creo que vamos a pasar unas tardes muy entretenidas. Nosotros haciéndoos compañía, y vosotros haciéndonos compañía a nosotros, porque sin vosotros no somos nada. Sin telespectadores no hay televisión, igual que sin lectores no hay literatura», concluía.