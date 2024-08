Cuando en 2018 Sonsoles Ónega dejó su puesto como reportera y cronista parlamentaria en los informativos de Telecinco para convertirse en presentadora de un programa de actualidad, fue Ana Rosa Quintana quien, en cierta manera, propició este gran cambio. En aquel entonces Sonsoles ya tenía un nombre dentro del mundo de la televisión, pero ser hija de Fernando Ónega e íntima amiga de la Reina Letizia eran aún dos datos a veces más potentes que su propia carrera, tan ligada a la política que era casi desconocida en la crónica social.

Su papel cambió al convertirse en la cabeza visible de un programa de éxito. Ya es mediodía, producido por la productora de Quintana, contaba con la ventaja de emitirse desde el mismo plató y justo tras terminar la emisión diaria de El programa de Ana Rosa. Una transición sutil que hacía que, a pesar de ser un formato distinto, fidelizase a la audiencia del programa previo, cosechando buenos datos de audiencia prácticamente desde el principio.

Sonsoles Ónega, Ana Rosa Quintana y Carme Chaparro en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

Durante esta etapa, el cariño entre madrina y pupila era público y notorio, hasta el punto que Ana Rosa dedicó unas cariñosas palabras a Sonsoles en el día de su debut: «Te deseo que te dure el programa lo mismo que me está durando el mío. Es buena, sabe muchísimo, es una gran profesional y tienes unos ojos preciosos», dijo Quintana a su audiencia para presentar a Ónega. El gesto se volvió a repetir cuando, tres años más tarde, la amiga de la Reina cambió el medio día por la tarde noche, poniéndose al mando de ‘Ya son las ocho’. En aquel momento Ana Rosa acababa de retirarse de la vida pública tras anunciar que padecía cáncer, pero no dudó en reaparecer para desear suerte a la que para todos era ya su ahijada televisiva. «Suerte. Enhorabuena a todos. ¡No llores! Siempre vengo y no podía faltar hoy. Eres maravillosa y te va a ir genial. ¡A trabajar!», dijo la veterana notablemente emocionada. La propia Sonsoles reconoció entonces lo importante que era para ella el gesto que su jefa acababa de tener: «No me lo imaginaba. Me he emocionado muchísimo porque la bendición de Ana Rosa es muy importante para que las cosas funcionen. Está impresionante porque ella es la número uno».

Con toda esta historia a sus espaldas se puede entender algo mejor el desencanto de Ana Rosa cuando, de un día para otro y sin que nadie lo esperara, se hizo público el fichaje de la hija de Fernando Ónega por Antena 3. Semanas más tarde la protagonista dio su versión de los hechos en El Hormiguero, pero el relato no parece haber convencido a la que fue su mentora, que continúa manteniendo las distancias.

Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega en 2022. (Foto: Gtres)

Este lunes 26 de agosto la alumna volverá a enfrentarse a su maestra. Será su segunda temporada como competencia directa, presentando ambas un programa en la misma franja horaria pero en cadenas históricamente enfrentadas. El anuncio del regreso de Sonsoles antes de lo previsto ha propiciado que Ana Rosa finalice su descanso antes de tiempo. Quintana no tiene nada que demostrar, pero parece que desde Telecinco no están dispuestos a que su cadena rival arranque con una ventaja temporal que se una a la sorprendente ausencia de publicidad con la que ya han roto las reglas no escritas de la televisión en la pasada temporada. Empieza el segundo asalto.