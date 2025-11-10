Ni falda ni vestido: esto es lo que me voy a poner en Nochevieja para ser la mejor vestida y está en Mango

Aunque quedan días, ya estamos pensando en qué nos pondremos en las fiestas de Navidad. Así nos adelantamos y podemos comprar nuestros modelos durante el Black Friday. Tenlo claro porque esto es lo que me voy a poner en Nochevieja, un conjunto de blazer y pantalón de Mango que ofrece elegancia a rabiar.

Este dos piezas, en color caramelo o toffee, es lo más y permite combinar el blazer con jeans o faldas midi y a la inversa, el pantalón con otras chaquetas, bodys y tops de altura. Para el resto, debes sumar un top, unos sujetadores en negro, algo de brillo para ofrecer más fiesta todavía y unos zapatos de tacón para seguir en la línea del conjunto. Si quieres saber más sobre este conjunto de Mango, sigue leyendo, pues te contamos de qué forma poder obtenerlo antes que nadie. Además está la época de ofertas, el Black Friday, donde poder conseguirlo a un precio más bajo.

Esto es lo que me voy a poner en Nochevieja

Blazer para combinar

La parte de arriba es un blazer de traje terciopelo doble botonadura. Lleva un tejido mezcla de seda. Tejido de terciopelo. Diseño recto. Con cuello pico con solapa y muesca. Manga larga con puños abotonados. Presenta dos bolsillos de solapa laterales, además de bolsillo de ribete en el pecho.

Cierre de doble botonadura. Forro interior. Total look. Esta prenda pertenece a la colección de fiesta y evento, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales.

Cómo cuidar esta chaqueta

Composición

Composición: 82% viscosa, 18% seda de mora

Forro: 100% poliéster

Vivo: 100% poliéster

Diseñado en Barcelona, este blazer puede cuidarse teniendo en cuenta el terciopelo y los demás materiales con el que está confeccionado.

No lavar

No usar lejía

Plancha máx. 110°C

Limpiar en seco restric. mecánica percloroetileno

No se puede usar secadora

En color caramelo tienes una prenda bien elegante sin resultar algo exagerado, en especial para las fiestas y es lo que me voy a poner en Nochevieja.

El precio de la chaqueta es de 129,99 euros en varias tallas.

Con qué puedes combinar esta blazer

En su conjunto, tienes un pantalon de la misma tela y corte, que describiremos a continuación.

Para Nochevieja

Pantalón de terciopelo del mismo color o bien en negro u otro marrón.

Zapatos de tacón en color negro

Bolso o clutch en negro o dorado, con el fin de aportar brillos a esta noche tan especial.

Para una cena elegante

Jeans en color azul oscuro

Zapatillas en color negro con el fin de ir mucho más cómoda a todos lados

Blusa en tirantes de color negro o blanco

Pantalón traje terciopelo que me voy a poner en Nochevieja

Estilo traje. Tejido de terciopelo. Tejido mezcla de seda. Diseño largo. Diseño recto. Tiro medio. Detalle de pinzas. Cierre delantero de botón, gancho y cremallera. Total look. Esta prenda pertenece a nuestra colección de fiesta y evento, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales.

Materiales del pantalón

Composición: 82% viscosa, 18% seda de mora

Forro: 100% poliéster

Vivo: 100% poliéster

Cuidados del pantalón para llevar en Nochevieja

El precio de este pantalón de terciopelo es de 79,99 euros en diferentes tallas. Sabes que en la jornada de descuentos que pronto estará activa en diversas tiendas, lo podrás conseguir más barato.

Con qué combinar con este pantalón

Blazer de terciopelo en marrón, que es del mismo tono y tallaje que el pantalón.

Para Nochevieja

Sandalia de tacón tipo kitten

Bolso bandolera con solapa

Pendientes de cristaltes combinados

Sujetador negro de brillos

Otros looks que me podría poner en Nochevieja

Falda midi lentejuelas

Confeccionada en tejido de lentejuelas, esta prenda presenta un diseño largo y recto.

Vestido encaje asimétrico

Tejido de encaje. Diseño largo. Diseño entallado. Cuello redondo. Manga corta. Fruncido lateral. Bajo asimétrico. Sin cierre. Forro interior. Esta prenda pertenece a nuestra colección de fiesta y evento, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales.

Abrigo efecto pelo textura

Si tienes frío, nada mejor que hacerte con un abrigo de efecto pelo. Está confeccionado en pelo con textura, este diseño largo y recto presenta un cuello pico con solapa y manga larga. Incluye dos bolsillos laterales, cierre delantero con botones y forro interior. Exclusivo online. Esta prenda pertenece a nuestra colección de fiesta y evento, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales

Blazer terciopelo cruzada

Tejido de terciopelo. Diseño recto. Cuello pico con solapa. Solapas con muesca. Manga larga con puños abotonados. Dos bolsillos de solapa en la parte frontal. Cierre delantero con botones cruzados. Forro interior. Disponible Plus. Esta prenda pertenece a nuestra colección de fiesta y evento, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales.