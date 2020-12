Estas Navidades van a ser quizás las más «caseras» o reducidas de todas las celebradas hasta la fecha, pero eso no quiere decir que tengamos que descuidar nuestro aspecto o que no podamos lucir espectaculares. En cuestiones de ropa, por ejemplo, podemos apostar por el look brillante de Zara que os mostramos hace poco, pero para lucir realmente espléndida nada como recurrir a estos 7 tips de belleza esenciales para Navidad que os enumeramos a continuación.

7 tips de belleza esenciales para lucir espectacular esta Navidad

A todo el mundo le gusta poder estar guapo en Navidad, de modo que nada como recurrir a algunos consejos de belleza para tu piel y para que te sientas bien la noche de las festividades navideñas que están por llegar. Veamos cuáles son:

1 – Tratamiento facial: exfolia tu piel

El exfoliante limpia a fondo la epidermis y libera la piel de células muertas.

Esta operación también tiene como objetivo afinar y mejorar la textura de la piel, aclarar la tez y estimular la renovación celular, de modo que es una de las claves para que la belleza en Navidad, esté garantizada.

En el mercado existen infinidad de cremas y productos exfoliantes pero nosotros te recomendamos por ejemplo, hacer un exfoliante casero de lavanda, que es perfecto si tienes la piel grasa o también puedes hacer uno de estos tres exfoliantes caseros para la piel seca.

2 – Usa una mascarilla de belleza

La mascarilla de belleza facial es un cuidado de la piel complementario a la exfoliación. Este producto debe usarse, en promedio, una vez a la semana.

Basta con aplicar una mascarilla en el rostro y dejar actuar el tiempo necesario, antes de aclarar bien. Existen diferentes tipos de mascarillas (humectantes, purificadores, tonificadores, etc.), de modo que para acertar lo primero de todo será saber qué tipo de piel tenemos. Una vez lo sabemos podemos elegir comprar una mascarilla facial en una tienda de cosméticas o hacerlas en casa con recetas fáciles como estas mascarillas para piel grasa que ya os ofrecimos hace poco o las mascarillas de café, perfectas para todo tipo de piel.

3 – Hidrata la piel profundamente

No olvides tampoco hidratar tu rostro por la mañana y por la noche. Este es un paso fundamental en la vida diaria de cualquiera de nosotras. De hecho, el tratamiento hidratante sirve para retener la humedad de la epidermis en la superficie y por tanto evitar su evaporación, de modo que podemos obtener una piel es más elástica y que luzca bien. La clave aquí estará en elegir buenas cremas de día y de noche, adecuadas para la piel de tu rostro.

4 – Mantente en forma

¿Quieres bajar de peso, estar de buen humor y sentirte mejor antes de las vacaciones de Navidad? Haz clic aquí y descubre cómo adelgazar y mantenerte en forma con un entrenamiento para hacer en casa por la mañana en ayunas, para quemar calorías y recuperar mucha energía y buen humor.

5 – Cuida el cabello

Lucir espectacular para las fiestas navideñas no implica solo cuidar la piel del rostro o intentar adelgazar un poco sino que es también importante elegir una buena rutina de lavado y cuidado del cabello que se adapte al tipo de pelo que tengas.

Para tener un cabello hermoso, es necesario realizar un lavado regular del cabello. Dependiendo de tu tipo de cabello y tus necesidades, debes saber que el champú se puede hacer todos los días, día por medio … o incluso cada semana.

Lo más importante es saber cómo lavarse bien el cabello. pero además del champú, no te olvides del acondicionador , que debes elegir según tus necesidades (cabello teñido, cabello fino, cabello seco, cabello graso, etc.).

El acondicionador es de hecho de vital importancia, porque no solo hidrata el cabello , sino que también ayuda a protegerlo de las agresiones externas (sol, contaminación, etc.); además, es desenredante, ayuda a cerrar las escamas, dando flexibilidad y brillo al cabello.

Por último, es muy importante enjuagar bien el cabello, para que quede brillante y ligero. y también como no, aplicar una o dos veces por semana una mascarilla para el pelo que le permita un resultad sedoso y con volumen.

6 – Maquillaje para lucir bella durante las navidades

Iluminar la tez es la clave para poder lucir espectacular durante las fiestas navideñas. Primero, aplica una buena base de maquillaje con una esponja para unificar el cutis, pero si deseas que te dure más tiempo, debes utilizar primero buena prebase.

Una vez aplicada la base puedes optar por maquillar los ojos con tonos ahumados o con tonos neutros (la elección irá mucho en función de la ropa que vayas a llevar) o también como no, puedes elegir los tonos dorados, para un maquillaje de nochevieja como estos que os explicamos.

7 – Haz que tus labios sean irresistibles

En cuanto a los labios, puedes hacer que brillen de manera especial con un rojo brillante para un acabado ultra chic y un look festivo. Olvídate de los labiales demasiado oscuros que estrechan la boca, muestran una expresión severa y acentúan las arrugas a cada lado de los labios. Para la boca, la consigna es el color. Después de todo, esta es la época más festiva de todas, así que, no dudes en probar los tonos de un rojo vibrante. Y en cuanto al acabado, para poder perfilar correctamente usa un lápiz del mismo color que tu pintalabios.