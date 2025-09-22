La Reina Letizia ha encontrado en los trajes sastre de pantalón y chaqueta el comodín de estilo perfecto para su día a día. De la misma manera que ha dejado a un lado los zapatos de tacón alto por sus dolencias en los pies, este tipo de combinaciones quedan sofisticadas y elegantes y son una solución práctica para no tener que pensar mucho en los actos rutinarios. Mientras que otras royals como Máxima de Holanda suelen apostar por vestidos con tocados exagerados y looks que llaman mucho la atención, doña Letizia prefiere la sencillez y la profesionalidad que ofrece un impecable traje de chaqueta.

Un uniforme que recuerda a los trajes masculinos y que también ha conquistado a sus hijas. Cada vez más la princesa Leonor y la infanta Sofía se decantan por trajes de chaqueta y pantalón en los actos oficiales, en lugar de por vestidos y faldas. Una opción que da un aire más formal y profesional.

La Reina Letizia en Madrid con un traje de color verde. (Foto: Gtres)

La propia doña Letizia eligió un sastre impecable de Armani para el día de su petición de mano hace ya más de dos décadas y los trajes de pantalón eran parte fundamental de su armario durante su etapa como periodista, pero los dejó un poco apartados cuando entró a formar parte de la Familia Real. En los últimos años ha vuelto a apostar por este tipo de patrones, de firmas que van desde Hugo Boss hasta Sfera, lo que significa que hay un amplio abanico de posibilidades para todas aquellas personas que quieran inspirarse en los trajes de la Reina. Desde este digital hemos seleccionado algunas opciones perfectas para la temporada que acaba de empezar.

La Reina Letizia con zapatillas y con un traje beis. (Foto: Gtres)

De Zara, en arena y negro

Este traje está disponible en color arena y negro y una de las opciones se encuentra rebajada. El conjunto está formado por una chaqueta con cuello solapa y manga larga con hombreras. Tiene falsos bolsillos delanteros y cierre frontal cruzado con botones. El pantalón es de tiro alto con pinzas delanteras y bolsillos frontales. Cuenta con pernera ancha y fluida y cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho.

Traje sastre de Zara. (Foto: Zara)

En color arena la chaqueta tiene ahora mismo un precio de 29,90 euros y el pantalón 19,99 euros. En negro el importe sube a 55,95 la chaqueta y el pantalón a 35,95. En ambos casos las prendas están confeccionadas en poliéster, viscosa y elastano.

Burgundy, el color tendencia

Mango tiene en su web un traje sastre en color burdeos, uno de los tonos tendencia de esta temporada. Se trata de un conjunto de pantalón y chaqueta de botonadura simple confeccionado en poliéster y elastano. La chaqueta tiene un patrón recto, cuello pico con solapa y manga larga con puños abotonados. El precio es de 59,99 euros. El pantalón, de pierna ancha, cuesta 39,99.

Traje de color burdeos de Mango. (Foto: Mango)

Un traje especial

La misma firma ofrece un conjunto de pantalón y chaqueta entallada tanto en blanco como en negro perfecto para ocasiones más arregladas. La chaqueta tiene un precio de 89,99 euros, mientras que el pantalón cuesta 59,99 euros. Este modelo es perfecto también para las que quieran vestirse de novia de una manera sencilla a la vez que sofisticada.

Traje sastre de color crudo de Mango. (Foto: Mango)

Con chaqueta anudada

Para quienes quieren salir de los típicos trajes de botonadura recta o cruzada, Sfera tiene un modelo en gris oscuro que es ideal. Un conjunto de pantalón recto y chaqueta con cinturón incorporado. El pantalón cuesta 39,99 euros y la chaqueta 69,99.

Traje gris con chaqueta anudada de Sfera. (Foto: Sfera)

Un poco de brillo

Y si lo que buscamos es un traje un poco diferente y que nos sirva para fiestas y veladas nocturnas, en Sfera tienen la opción perfecta. Un conjunto de pantalón y chaqueta en color oscuro que se destaca por el tejido brillante, que le aporta un toque sofisticado.

Traje sastre con brillo de la firma Sfera. (Foto: Sfera)

Este traje recuerda mucho al que llevó la princesa Leonor a la última entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona que se celebró en Barcelona. La chaqueta cuesta apenas 50 euros y el pantalón 35,99.