El mundo de la moda está de luto por la muerte de una de sus figuras más destacadas. El diseñador Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años y ha dejado tras de sí un impresionante legado que se ha convertido en un tesoro de incalculable valor y fuente de inspiración para las futuras generaciones. Modelos, celebridades, actrices y hasta royals se han rendido a la elegancia de los diseños del modista, que ahora guardan con mimo en sus respectivos armarios. Entre ellas no falta la Reina Letizia.

La esposa de Felipe VI confió en Armani para su presentación oficial ante los medios el día de su pedida de mano hace ya más de dos décadas. Un traje sastre de color blanco de impecable diseño que ya ha pasado a la historia de la moda y de la monarquía. Un modelo que la Reina recuperó 15 años después en una visita oficial a Marruecos, justo el Día de los Enamorados.

Sin embargo, aunque sí es el conjunto más icónico de Armani del armario de la Reina, no es el único de las diferentes líneas del diseñador italiano que ha lucido a lo largo de los años. Por ejemplo, en una visita oficial a Japón en 2017, doña Letizia apostó por un diseño de Armani Privé. Un modelo de terciopelo negro con detalles florales y referencias orientales, un guiño al país anfitrión. Un año más tarde, en el tradicional concierto previo a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, la Reina estrenó un sobrio vestido negro de Emporio Armani.

Más colorido fue el diseño de lunares de Emporio Armani que llevó en una visita a Almonte en 2020. Vaporoso y en color blanco, es un vestido que doña Letizia ha llevado en otras ocasiones. De la misma línea era la chaqueta azul de tweed que lució en la Pascua Militar de 2019.

En 2021, en medio de las consecuencias de la pandemia, doña Letizia estrenó uno de los vestidos más sofisticados de Armani que tiene en su armario. Un diseño de Giorgio Armani de tirantes, con pronunciado escote y largo, en color negro. Fue para una cena de gala en el Palacio Real en honor al presidente italiano.

Las dos últimas veces que la hemos visto con prendas del italiano ha sido en un viaje a Londres en 2023, en la que llevó un colorido modelo con falda plisada y estampado floral de Giorgio Armani y hace algunos meses, cuando en una audiencia en Zarzuela apostó por un básico dos piezas en blanco y negro de Emporio.

Además de estos diseños, doña Letizia también tiene algunos complementos de la marca italiana, como es el caso de bolsos, que ha llevado en actos oficiales.

Armani y la realeza

Además de la Reina Letizia, el modista ha estado muy presente en los armarios de otras royals. Por ejemplo, el italiano fue el responsable del vestido de novia de la princesa Charlene de Mónaco. Tanto ella como el príncipe Alberto han lamentado profundamente su pérdida.

Otra de las reinas que ha confiado en Armani es Rania de Jordania. La esposa de Abdalá apostó por un diseño de Armani Privé para la boda de Victoria de Suecia. Un vestido de color morado que acaparó todas las miradas.