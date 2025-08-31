Llevamos más de un cuarto de siglo en el que Raina de Jordania ha sido la reina de estilo y la protagonista de casi todo lo que ocurría en la corte hachemita. Sin embargo, hubo un tiempo en el que era la reina Noor la que acaparaba la atención y más pronto que tarde será la princesa Rajwa la que suceda a la Rania como foco de protagonismo en Jordania. Un relevo lógico que parte del paso del tiempo que en el caso de Rania y Rajwa se va a producir de una manera natural y afectuosa pero que, en el caso de Noor y Rania no fue así. La relación entre ambas nunca fue estrecha y ahora que la esposa de Abdalá cumple 55 años en uno de sus mejores momentos, vamos a recordar.

La guerra fría entre Noor y Rania

Aunque Noor nunca fue la suegra de Rania, cuando Abdalá se casó con ella, era Noor la esposa del rey Hussein de Jordania, por lo que, a efectos prácticos, Noor sí que ejercía como una especie de suegra para la recién llegada. Su relación nunca fue estrecha -había una rivalidad entre ellas en estilo y en protagonismo-, pero la situación se tensó tras la muerte de Hussein. Es más, entre las dos se desató una guerra de poder por conseguir que sus respectivos hijos fueran designados herederos de la que salió victoriosa Rania.

Rajwa y Rania de Jordania en un evento en Amman. (Foto: Gtres)

Una batalla que vivió uno de sus últimos episodios hace algunos años, cuando en 2021Hamzah fue puesto bajo arresto domiciliario después de que se le vinculara un supuesto complot para desestabilizar el país. Las autoridades jordanas detuvieron a varias figuras cercanas a él, entre las que estaban ex ministros y miembros de la familia real.

El hermano de Abdalá negó cualquier implicación en las conspiraciones y en un vídeo difundido por la BBC denunció la falta de libertades en el país, el nepotismo y la corrupción: «No soy responsable de la corrupción ni de la incompetencia que ha prevalecido en nuestra estructura de gobierno durante los últimos 15 o 20 años», dijo el príncipe.

Boda del príncipe Hamzah de Jordania. (Foto: Gtres)

Tras el escándalo, la situación de Hamzah ha sido muy delicada. No se encuentra encarcelado oficialmente, pero sí que tiene sus movimientos limitados y no tiene visibilidad pública. El príncipe se disculpó oficialmente y juró lealtad a la monarquía. Además, tuvo que renunciar a su título, con lo que se puso punto final a esta crisis institucional. La reina Noor ha hablado de cómo está su hijo y ha comentado que se encuentra bajo una detención injusta y silenciosa.

El comienzo de la guerra

Las tensiones entre ambas comenzaron a principios de 1999, tras la muerte del rey Hussein. Dos semanas antes de su muerte, Hussein decidió cambiar la sucesión y antepuso a Abdalá a su hermano, el príncipe Hassan bin Talal. Esta decisión fue toda una sorpresa, ya que en los últimos 30 años el príncipe Hassan había sido su heredero. Además, había ejercido funciones de regente durante la enfermedad del monarca.

Noor de Jordania en un acto en Windsor. (Foto: Gtres)

Abdalá accedió al trono, pero aseguró que uno de los últimos deseos de su padre era que el hijo que había tenido con Noor fuera rey, por lo que le designaría como su sucesor. El príncipe Hamzah fue nombrado heredero y la situación se mantuvo estable hasta el año 2004 cuando Abdalá decidió que había llegado el momento de hacer cambios.

El monarca emitió un comunicado en el que afirmó que el rol simbólico que había tenido Hamzah no había permitido que se le confiaran algunas responsabilidades para las que estaba plenamente cualificado. En aquel momento Abdalá no hizo ningún anuncio concreto sobre quién sería su sucesor, pero algunas fuentes ya dijeron que las apuestas apuntaban a Hussein, hijo mayor de los actuales reyes. Así fue, varios años después, en 2009, Abdalá confirmó que sería su primogénito el que se convertirá en rey a su muerte o si decide abdicar -algo poco habitual en la corte hachemita-. Este giro dinástico fue interpretado como una forma de fortalecer el linaje de Rania y Abdalá, y marcó la victoria de Rania sobre Noor.

La relación de Rania y su suegra

Si bien la relación entre Rania y Noor nunca fue fluida, no ha sido así con la que en realidad es su suegra, la princesa Muna, con quien la hemos podido ver en muchas ocasiones compartiendo sonrisas y confidencias. Con la princesa Muna, Rania no tiene que competir, ni tampoco tiene que pelearse porque ambas tienen un objetivo común. Ella ha sido siempre un gran apoyo para Rania.

Por cierto, como ultimo apunte y a modo de curiosidad, tanto la reina Noor como la princesa Muna han tenido siempre una relación estrecha y forman parte del círculo de amigas de la Reina Sofía.