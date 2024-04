Noor de Jordania ha recurrido a las redes sociales para recordar un amargo aniversario: el de la detención de su hijo y antaño heredero al trono, el príncipe Hamzah. «Se cumplen tres años de la detención arbitraria, cruel e ilegal de nuestro querido hijo Hamzah», ha escrito la que fuera última esposa del rey Hussein de Jordania en su perfil oficial en la red X.

Unas palabras que han generado muchas reacciones en la red, y con la que la reina Noor ha querido hacer una llamada de atención en torno a uno de los episodios más complicados de la historia reciente de la Familia Real de Jordania.

Hablamos del escándalo que hace unos años puso en el punto de mira al príncipe Hamzah, por una presunta traición a su hermano, el rey Abdalá. Cuando el rey Hussein falleció, dejó claro que, a pesar de que su heredero era el actual rey de Jordania, Hamzah sería el sucesor de Abdalá. Una voluntad que se respetó hasta el año 2004. De hecho, la boda entre el príncipe Hamzah y su primera esposa tuvo la categoría de la de un príncipe heredero, con la presencia de representantes de numerosas casas reales, incluidos don Felipe y doña Letizia.

Sin embargo, poco después, Abdalá anunció que sería su hijo, Hussein, el que le sucedería en el trono. Una decisión que, lógicamente, supuso un varapalo para Hamzah. En un comunicado oficial, Abdalá declaró que, el puesto simbólico que había tenido Hamzah había «restringido su libertad para confiarle ciertas responsabilidades para las que estaba plenamente cualificado». Además, nombró heredero a su hijo, Hussein, y las relaciones se tensaron entre los dos hermanos hasta el punto de que, en 2021 Hamzah fue acusado de un intento de golpe de Estado, que le llevó a ser mantenido bajo arresto domiciliario. Es precisamente a este hecho al que se refiere la reina Noor de Jordania.

En un vídeo que se grabó grabado durante su arresto, Hamzah negó la conspiración y aseguró que estaba siendo castigado por denunciar la corrupción del gobierno de Jordania. A su vez, el rey Abdalá emitió un comunicado en el que le acusaba de sedición e informaba de que se encontraba bajo su ‘cuidado’, sin dar más detalles. Tiempo después, la Casa Real informó de que el príncipe se había disculpado con su hermano por su actitud.

En 2022 Hamzah renunció a su título de príncipe a través de un comunicado en el que aseguraba que sus convicciones personales no estaban en la misma sintonía que los actuales métodos de las instituciones jordanas. «Conforme a lo que he atestiguado en los últimos años, he llegado a la conclusión de que mis convicciones personales, que mi padre me infundió y a las que a lo largo de mi vida he intentado duramente adherirme, no están en sintonía con los enfoques, las tendencias y los modernos métodos de nuestras instituciones», escribió en las redes sociales, en un texto en el que, además, recalcó que se mantendría fiel a su querida Jordania.

Un perfil discreto

A pesar de haber sido una de las figuras más importantes de la monarquía jordana y de tener una gran relevancia a nivel internacional, de un tiempo a esta parte, la reina Noor de Jordania mantiene un perfil más bien bajo.

La última vez que la pudimos ver en público fue el pasado mes de febrero, cuando no faltó al servicio religioso que se celebró en la Capilla de San Jorge en Windsor, en memoria del rey Constantino de Grecia. Una cita a la que llegó al lado del príncipe Kyril de Bulgaria, y donde coincidió con la Reina Sofía, con la que mantiene una especial amistad desde hace décadas.