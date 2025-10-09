La visita de la infanta Elena a Toledo antes de su reencuentro con la Reina Sofía

Están siendo unos días muy intensos para la infanta Elena. La duquesa de Lugo participó este miércoles en un acto en Madrid junto a la Reina Sofía. La madre del Rey Felipe no faltó a su cita anual con la Fundación Mapfre, de la que su hija mayor es directora de proyectos sociales y culturales. Doña Sofía fue la encargada de presidir la entrega de los Premios Sociales de la organización, que reconocen a personas e instituciones que han realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en diferentes ámbitos.

Sin embargo, este no ha sido el único compromiso de la infanta Elena en unos días muy intensos para ella. Justo la víspera de reencontrarse con doña Sofía en Madrid, la duquesa de Lugo viajó a Toledo para participar en otro acto. En este caso también lo hizo como parte de su trabajo en la Fundación Mapfre, organización con la que colabora desde hace ya muchos años.

La Reina Sofía y la infanta Elena juntas. (Foto: Gtres)

La duquesa de Lugo participó en Toledo en un ato con motivo de la Jornada de Movilidad Segura de la Fundación Mapfre. Ha sido el alcalde de la localidad el que ha compartido a través de las redes sociales algunas imágenes de la visita de la duquesa de Lugo y ha aprovechado para dar las gracias a la organización por su compromiso con la seguridad vial y a la hermana del Rey Felipe VI por su presencia en los actos: «Toledo avanza hacia una movilidad más segura y sostenible. En el marco de la Jornada de Movilidad Segura de la Fundación Mapfre, he anunciado la recuperación de una gran zona peatonal y ciclista en Vía Tarpeya, en el barrio de Santa María de Benquerencia, una demanda muy esperada por los vecinos. Mi agradecimiento a la Fundación Mapfre por su compromiso de 50 años con la seguridad vial y a Su Alteza Real la Infanta Doña Elena de Borbón por acompañarnos hoy en Toledo», ha escrito el edil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Velázquez – Alcalde de Toledo (@carlosvelazquezromo)

En las imágenes se ve a la infanta Elena vestida con un traje de chaqueta y pantalón de color claro y un sombrero oscuro en la cabeza conversando con varios niños y conociendo de primera mano todas las iniciativas que se están llevando a cabo en la ciudad para promover la seguridad vial.

El reencuentro con doña Cristina

Más allá de estas citas como parte de su trabajo en la fundación, el pasado domingo la duquesa de Lugo fue protagonista de otro compromiso en el que pudo reencontrarse de manera pública con su hermana, la infanta Cristina. Las dos se trasladaron hasta la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz para participar en el Homenaje a la Bandera, con motivo de las fiestas patronales.

La infanta Cristina con la infanta Elena. (Foto: Gtres)

Un compromiso que no estuvo vinculado a la Casa del Rey, puesto que ninguna de las dos forma ya parte de la institución y, por tanto, no ejercen tareas de representación, pero que recordó a los tiempos pasados en los que ambas compartían agenda. Sobre todo, por la temática del acto y por su proximidad a la celebración del Día de la Hispanidad.