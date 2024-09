Victoria Federica, la heredera del otro gran legado de Juan Carlos I

La herencia de Juan Carlos I está dando mucho de qué hablar. Diversos medios sostienen que el Rey emérito ha creado una fundación para evitar que sus hijas, las infantas doña Elena y doña Cristina, tengan problemas el día de mañana. Su intención es que este organismo les ayude a apropiarse del patrimonio que ha construido a lo largo de su trayectoria.

Victoria Federica ocupa un papel importante dentro de esta ecuación. La influencer ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos, sobre todo desde que le dio una entrevista a Pablo Motos en El Hormiguero. Su naturalidad le ha abierto muchas puertas y ha enterrado la leyenda que aseguraba que era una persona fría.

El Rey Juan Carlos I en el funeral de Juan Gómez-Acebo. (Foto: Gtres)

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha mostrado más cercana que nunca y este comportamiento recuerda al de su abuelo materno. Juan Carlos I fue apodado por algunos especialistas como «el Rey campechano». Puede decirse que Victoria Federica ha heredado el legado más personal del ex monarca, sobre todo si tenemos en cuenta cuáles son sus aficiones.

La tauromaquia y la navegación

Victoria Federica confesó en El Hormiguero cómo se siente cuando descubre a los paparazzi que van detrás de ella para informar de sus movimientos. En ocasiones se generan situaciones incómodas, pero gracias al trabajo de los fotógrafos han salido a la luz muchos datos de la creadora de contenido. Una de sus aficiones es montar en barco.

Victoria Federica en un barco. (Foto: Gtres)

A Juan Carlos I le apasiona navegar, es algo que heredó de su padre y que ha transmitido a su nieta. Es muy habitual ver a Victoria Federica en Ibiza, Formentera o Marbella disfrutando de algún yate o velero de lujo. Lo cierto es que la joven lleva una vida de ensueño, por eso hay tantas marcas de lujo que se han interesado en su presencia.

Durante una charla que mantuvo con Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con, la sobrina de Felipe VI reconoció que había aprendido mucho de su padre. Jaime de Marichalar le ha enseñado a desenvolverse en el mundo de la moda y cada vez tiene más presencia dentro de la industria. Sin embargo, Victoria Federica es una mujer inquieta y no se conforma solo con los desfiles. También adora ir a los toros.

Victoria Federica y Andrés Roca Rey. (Foto. Gtres)

El Rey emérito ha visitado la plaza de Las Ventas en diferentes ocasiones, de hecho es amigo de algunos maestros, como José María Manzanares. Su nieta Victoria ha continuado con esta tradición y ella también disfruta de una bonita conexión con Roca Rey y otros toreros de la nueva generación. Es habitual verla en las plazas apoyando a la cultura española.

La decisión de la infanta Elena

Juan Carlos I y la infanta Elena. (Foto: Gtres)

El legado personal de Juan Carlos I está en buenas manos. Victoria Federica ha recalcado varias veces que su abuelo juega un papel fundamental en su vida. Mantienen una bonita conexión, a pesar de que él vive fuera de España. Precisamente ha sido Abu Dabi, su lugar de residencia, el epicentro de la nueva revuelta que ha protagonizado.

Juan Carlos I ha creado una fundación que no ha dejado indiferente a nadie. La infanta Elena ha tomado una decisión: no hacer ningún comentario al respecto. Después de regresar de París, donde estuvo para representar a su país en los Juegos Paralímpicos, tuvo oportunidad de romper su silencio. No obstante, prefiere no pronunciarse para evitar problemas a corto, medio y largo plazo.