De la Reina Sofía a Victoria Federica: los broches, una tradición popular entre las generaciones royal

No cabe duda de que, si hay un miembro de la Familia Real que siente predilección por los broches, es sin duda la Reina Sofía. Siempre que tiene oportunidad, la que fuera consorte española aprovecha para sacar de su joyero algunas piezas destacadas, aportando así a sus looks un toque personal dotado de elegancia que no pasa desapercibido en ninguna de sus apariciones públicas. Sin embargo, cada vez son más las familiares que siguen los pasos de la esposa de Juan Carlos I a la hora de hacer uso de estos accesorios, que en ocasiones están dotados de un significado especial.

Este es el caso de Victoria Federica. Hace tan solo unos días y aprovechando su papel como creadora de contenido, la joven hacía uso de sus redes sociales para mostrar a sus más de 200 mil seguidores algunos de los regalos que le habían llegado de una marca nacional. Entre todas las piezas de joyería, llamaba especialmente la atención un broche dorado en forma de insecto que la influencer enseñaba con orgullo y con el que dejaba entrever que se ha fijado en algunos de sus seres queridos a la hora de cogerles el testigo en esta moda, como por ejemplo en su abuela materna. Y es que, la forma de este complemento es muy similar a uno que pertenece a la madre de Felipe VI con forma también de insecto en tonalidades verdes, el cual ha lucido en diversos momentos como por ejemplo durante una visita al Banco de Alimentos de Toledo, combinando éste a la perfección con la blazer escogida por la protagonista en cuestión. Por su parte, la Reina Letizia también cuenta con un broche muy parecido aunque en forma de abeja. Un complemento realizado en ámbar y que sirve como perfecto amuleto para repeler las malas energías y el mal de ojo que la primera dama de la República Dominicana, Cándida Montilla de Medina, entregó a la consorte en señal de agradecimiento por la visita en un viaje de cooperación de lo más especial.

Como no podía ser de otra manera, la infanta Elena también es una fanática de los broches. Sin ir más lejos y durante el último homenaje a su tío, Constantino de Grecia, la hija mayor de la Reina Sofía se decantó por un complemento de Hermès con forma de espuela y estribo en oro y plata al más puro estilo vintage. Una pieza de coleccionista con la que la hermana del soberano español volvía a demostrar su predilección por este tipo de accesorios, habiendo utilizado uno de ellos nada más y nada menos que para la boda de su hermano Felipe, por aquel entonces príncipe de Asturias. Un gusto que parece haber pasado de generación en generación y que ahora ha llegado a su hija, que probablemente herede en un futuro las piezas que actualmente su progenitora está guardando con tanto mimo.