La última aliada de Enrique y Meghan en una guerra llena de perdedores

La reciente visita de los duques de Sussex a Europa vuelve a acaparar titulares y esta vez, no solo por una nueva polémica con el rey Carlos III y su entorno, sino por otra cuestión que tiene que ver con los apoyos que le quedan al príncipe Enrique entre los Windsor. A principios del mes de septiembre, justo cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte de la Reina Isabel, el hijo menor del soberano regresó a Londres para una entrega de premios a la que el pasado año acudió con su esposa. Esta vez viajó solo y, según medios británicos, se puso en contacto con el jefe de gabinete del Rey para poder pernoctar en una residencia real.

Sin embargo, la respuesta no fue la que Enrique esperaba. Al duque de Sussex, que ya no tiene ninguna propiedad en el Reino Unido desde que Carlos pidiera al matrimonio que desalojara Frogmore Cottage, se le negó la posibilidad de quedarse en Londres o en Windsor -a pesar de que todavía tiene la opción de ejercer como Consejero de Estado-. Las razones esgrimidas por la Casa Real eran logísticas, de hecho, se le invitó al Castillo de Balmoral, donde el monarca pasó reflexionando el aniversario de la muerte de su madre. Enrique se negó a ir a Escocia, aunque sí visitó la tumba de su abuela.

No ha trascendido dónde se quedó Enrique la noche que pasó en Londres, aunque, además de un hotel, el duque de Sussex pudo tener otras opciones a su alcance, sobre todo, gracias a su prima, Eugenia de York, que conserva una residencia en la ciudad y que es, sin duda, la mejor confidente del hijo de Carlos de Inglaterra. Tanto es así que, según ha publicado la revista portuguesa Nova Gente, Enrique y Meghan estuvieron en Portugal tras terminar los Juegos Invictus de Düsseldorf.

Una escapada a pleno lujo, sin la compañía de sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, que viene a confirmar que la hija menor del príncipe Andrés es el único apoyo que le queda al duque de Sussex entre los Windsor, en un momento en el que las relaciones están en una situación más que tensa. Es más, según se ha podido saber, aunque su padre aún está dispuesto a abrirle la puerta, no así su hermano, el príncipe de Gales, que se siente profundamente dolido y decepcionado con él.

Según fuentes a las que ha tenido acceso la cita revista, Enrique y Meghan llegaron a Portugal en un vuelo privado desde Alemania -su medio de transporte habitual, a pesar de las constantes críticas- y disfrutaron de una de las mejores zonas de la costa portuguesa, en un exclusivo complejo para el que trabaja Jack Brooksbank, marido de la princesa Eugenia. Una zona que suele visitar con regularidad Sarah Ferguson y que ofrece a la pareja la privacidad que tanto ansía.

Aunque la relación de Enrique y Meghan con sus primas York es buena, con Eugenia el vínculo es especialmente estrecho, a pesar de que, en más de una ocasión se ha hablado de rivalidad entre ambos primos. Por ejemplo, cuando Meghan Markle, ya embarazada de su primer hijo, acaparó la atención en la boda de Eugenia y Jack con un look que hacía intuir su estado, quitando el foco de la novia. Sin embargo, la realidad es que, desde que los Sussex abandonaran su papel oficial, Eugenia ha sido la que más cerca ha estado de Enrique.

Tan estrecho es el vínculo que existe entre los dos matrimonios -una suerte de ‘Fab Four’ de segunda fila-, que Eugenia no solo fue una de las primeras en tener constancia de la relación entre Enrique y Meghan y ayudo a que la pareja pudiera mantener su relación en secreto el máximo tiempo posible, sino que, además, ha sido la única que ha visitado al matrimonio en Los Ángeles y que, además, ha aparecido -brevemente-, en la polémica docuserie de Netflix.

Muestras claras de un apoyo incondicional de la hija menor del duque de York a su rebelde primo, que en algún momento han llegado al punto de plantear una mudanza a California. Sin embargo, por ahora, la princesa y su marido prefieren la costa portuguesa que, sin duda, es un lugar más que idílico para acoger a sus primos en sus escasas y difíciles visitas a Europa. Eso sí, lo que no está claro es si la ‘lealtad’ de la hija del príncipe Andrés a su primo podría tener un alto coste en el futuro, no tanto en su relación con el actual Rey, sino más bien con el próximo, ya que el príncipe de Gales es el que más dolido y molesto está con la actitud de Enrique. Una guerra sin cuartel que no parece terminar y en la que, en realidad, no hay ningún bando ganador.