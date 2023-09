Catalina de Gales, decepcionada y traicionada por Enrique

Desde que Catalina Middleton entrara a formar parte de la Familia Real, la relación entre los entonces duques de Cambridge y el príncipe Enrique era muy estrecha. Los dos hermanos y la nuera del rey Carlos formaban un equipo indivisible que encarnaba a la perfección el futuro de la institución y conectaba con las generaciones más jóvenes. De hecho, se solía comentar mucho la buena sintonía que había entre Catalina y Enrique, a los que se veía de manera constante riendo y compartiendo confidencias.

El príncipe Guillermo con Catalina de Gales en una imagen de archivo. / Gtres

Sin embargo, la relación entre cuñados cambió con la llegada de Meghan Markle. Al principio se hablaba de un nuevo equipo para ‘La Firma’, los ‘Fab Four’ (Cuatro Fantásticos), pero la realidad no era tan idílica como parecía. Prueba de ello es que, casi seis años después de la aparición de la norteamericana en escena, las relaciones entre el príncipe Enrique y su hermano están más rotas que nunca, algo que afecta también a su cuñada.

Sin embargo, lo que no sabíamos, al menos de manera fehaciente, es que Catalina Middleton estaba especialmente dolida con Enrique por sentirse traicionada por él. Tal como ha trascendido, la mujer del príncipe de Gales está muy molesta con su cuñado -al que adoraba-, por una serie de comentarios que el duque de Sussex ha hecho sobre ella y, sobre todo, porque no ha tenido reparos en desafiar una de las normas básicas que rigen en el entorno de la Familia Real.

El príncipe Enrique y Meghan Markle en Düsseldorf / Gtres

En un principio, se pensaba que la nueva princesa de Gales podría haber ayudado a templar la situación entre los hermanos, pero en las memorias del príncipe Enrique se acusa a Catalina de lanzar ciertos comentarios sobre Meghan Markle, en concreto, sobre una presunta disputa que mantuvieron las dos cuñadas en torno a los vestidos de las damas de honor de la duquesa de Sussex. Según palabras de Enrique, Catalina y Meghan tuvieron algunos enfrentamientos, de los que da detalles concretos. Algo que la princesa de Gales no le ha perdonado a su cuñado.

Los príncipes de Gales en Ascot. / Gtres

La autora y experta en los Windsor Katie Nicholl, asegura que esta ‘revelación de secretos’ ha llevado a una ruptura total entre ambos, porque está muy decepcionada. Y es que Enrique ha desafiado una de las normas más importantes dentro de la Familia Real, esto es, guardar silencio sobre asuntos personales.

A pesar de que ambos eran muy cercanos, la posibilidad de reconciliación se antoja casi imposible en estos momentos. No tanto porque la princesa de Gales esté enfadada, sino porque siente que su confiada ha sido traicionada y, por tanto, está muy desencantada, porque además, Enrique sabía que ella no podía responder a los ataques. Hay que recordar que nadie de los Windsor ha hecho comentarios sobre todo lo que ha dicho el duque de Sussex en su libro. Además, el propio Guillermo está furioso con su hermano porque este asunto ha salpicado a su mujer, que no tenía nada que ver en la cuestión.