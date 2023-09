La ‘oferta envenenada’ del rey Carlos al príncipe Enrique

La situación entre los duques de Sussex y la Familia Real Británica está en un punto complicado. La reciente visita del príncipe Enrique a Londres, lejos de servir para acercar posturas, no solo no ha ayudado a propiciar un acercamiento, sino más bien todo lo contrario. El hijo menor de Carlos de Inglaterra viajó a Reino Unido poco antes de trasladarse a Düsseldorf, para acudir a una entrega de premios en la capital británica. Una visita exprés a su país natal que coincidió con el primer aniversario de la muerte de su abuela, la Reina Isabel.

Meghan Markle y el príncipe Enrique en Alemania / Gtres

En esta ocasión, Enrique se trasladó a Londres sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, a la que, según algunas fuentes, es poco probable que veamos en el Reino Unido, al menos, en el corto plazo. No obstante, a pesar de que este viaje podría haber supuesto una ocasión ideal para una breve reunión con su padre o con su hermano, no fue así.

Tal como apuntan medios británicos, el rey Carlos invitó a Enrique a que se reuniera con él en el Castillo de Balmoral, donde se encontraba, pero el duque de Sussex, presuntamente, rechazó el ofrecimiento de su padre. Hay que recordar que, mientras que los príncipes de Gales fueron los encargados de homenajear a la Reina Isabel presidiendo un servicio religioso en su recuerdo, Carlos siguió la estela de la anterior soberana, y pasó la jornada reflexionando y alejado del público. Esto es algo que Isabel II también solía hacer el día del aniversario de la muerte de su padre, el rey Jorge VI.

El príncipe Enrique a su llegada a un juzgado en Londres./ Gtres

Según la prensa británica, a pesar de encontrarse concentrado y en soledad, Carlos III quiso aprovechar la presencia de su hijo menor en Londres para intentar conciliar posturas invitándolo a Escocia, pero se encontró, presuntamente, con una negativa tajante. El diario The Sun asegura que el ofrecimiento por parte del monarca se produjo después de que el duque de Sussex presentara una solicitud formal a la oficina del soberano para poder disponer de alojamiento y seguridad durante su estancia de una noche en el Reino Unido. Es necesario tener en cuenta que el príncipe Enrique ya no cuenta con tratamiento de Alteza Real y no es un miembro en activo de ‘La Firma’, a lo que hay que añadir que tampoco puede disponer de la que, hasta no hace mucho, era su residencia oficial en Windsor, Frogmore Cottage. Además, ha protagonizado un sonado desencuentro con el Gobierno, precisamente por un tema relacionado con la seguridad.

La misma fuente asegura que el duque de Sussex se encontró con una negativa por parte de la oficina de Carlos III, que transmitió a Enrique que no había ninguna estancia disponible ni en Londres ni en Windsor, ya que la mayoría del personal estaba en Escocia con los Reyes.

El príncipe Enrique y Meghan Markle en Düsseldorf / Gtres

Aunque a Enrique se le negó la posibilidad de quedarse en alguna de las casas de la Familia Real, sí que le dieron la opción de viajar a Escocia, pero el duque de Sussex rechazó el ofrecimiento alegando que tenía una agenda muy apretada. Sin embargo, el duque de Sussex sí que hizo hueco para acercarse hasta el Castillo de Windsor para visitar la tumba de la Reina y del príncipe Felipe.

Pese a que esta ‘oferta de paz’ por parte del rey Carlos no haya tenido el resultado esperado, algunas fuentes aseguran que el monarca no tiene intención de cerrar la puerta a su hijo menor, a pesar de todas las polémicas declaraciones del duque de Sussex, tanto en su libro, como en entrevistas. Situación diferente la del príncipe Guillermo que, según apuntan, no está dispuesto a reconciliarse con su hermano, ya que se siente muy dolido y traicionado.