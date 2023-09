El secreto beauty de la Reina Isabel que espantaría a Diana de Gales

Ha pasado más de un año de la muerte de la Reina Isabel, pero todavía continuamos descubriendo detalles de la fascinante vida de la soberana. Uno de los últimos, relativo a sus hábitos en términos de cosmética. Gracias a una exposición del museo londinense Victoria y Albert, se acaba de saber que la madre de Carlos III era asidua a uno de los perfumes de la casa Chanel, en concreto, al nº5, uno de los más míticos de la firma.

La muestra, que lleva el título de Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto, recopila en torno a se exhibirán alrededor de 200 looks joyas, accesorios, cosméticos y fragancias que dan testimonio de la genialidad y visión vanguardista de la diseñadora, fundadora de una de las firmas más importantes del mundo de la moda. Sin embargo, lo que no esperábamos era que, entre los objetos que se han expuesto se encontrara una carta de la Reina Isabel, que revela uno de sus secretos beauty.

La Reina Isabel en una imagen de archivo. / Gtres

Se trata de una breve nota con membrete del Castillo de Windsor, fechada el 26 de abril de 1955 y que fue escrita por de puño y letra de la Reina Isabel y cuyo destinatario es el jefe de gabinete de su marido, el príncipe Felipe. En la carta, la soberana se dirige al asistente del entonces duque de Edimburgo, al que llama ‘querido chico’. El ‘chico’ al que escribe es Frederick Arthur Montague Browning, marido de Daphne du Maurier, escritora de novelas como Rebecca y Mi prima Rachel. Frederick Browning se ganó su apodo de ‘chico’ durante su servicio con los Granaderos, de acuerdo con la tradición del Regimiento de ponerse un nombre diferente

La carta es una respuesta de la Reina Isabel a un regalo de cumpleaños que, tal como se refleja en la nota, fue un frasco de la fragancia. «Como siempre, has descubierto justo lo que yo estaba esperando de manera especial», comienza escribiendo la soberana .»Quiero agradecerte mucho que me hayas regalado la fragancia Chanel por mi cumpleaños, ya la estoy utilizando y espero oler mejor. Ha sido un detalle por tu parte», concluye la Reina en la misiva.

El perfume de Chanel Nº5. / Gtres

Nº 5 es, sin lugar a dudas, uno de los perfumes más populares del mundo. De hecho, a lo largo de los años han sido muchos los rostros conocidos que han recurrido a esta fragancia, que popularizó a mediados del siglo pasado Marylin Monroe. La malograda actriz comentaba que lo único que utilizaba a la hora de irse a dormir eran unas gotas de este perfume, que también era un must en el neceser de Andy Warhol.

Aunque esta carta ha confirmado la afición de la Reina Isabel por esta fragancia, a la que fuera su nuera, Diana de Gales, no le habría hecho mucha gracia. No es ningún secreto que la primera esposa de Carlos de Inglaterra rechazaba todo lo que tuviera que ver con la Maison. A pesar de que al principio sí que vestía prendas y complementos de la marca, a partir de su separación con Carlos III descartó la firma capitaneada por Lagerfeld, porque consideraba que la doble C entrelazada tan característica de Chanel le recordaba a Carlos y Camila.

Camila Parker con complementos de Chanel. / Gtres

De hecho, según unas declaraciones del diseñador australiano Jayson Brunsdon, en una ocasión, él estaba ayudando a la princesa a elegir complementos y le sugirió unos de Chanel, pero ella se negó en rotundo, ya que decía que la doble C representaba a Carlos y Camila. Por cierto, Camila Parker recurre de manera habitual a la Maison, sobre todo en complementos, donde más presente está este característico símbolo.