El gran talón de Aquiles del físico de Meghan Markle, la duquesa de Sussex

2016 fue un año que cambió para siempre la vida de Meghan Markle porque conoció al príncipe Enrique y decidió apostar por el amor y dejar atrás una trayectoria que estaba plagada de éxitos como actriz. A partir de ese momento se convirtió en un icono internacional y muchos rostros siguen sus pasos, pues es una creadora de tendencias muy cotizada. La duquesa de Sussex ha ganado mucho peso mediático gracias a su naturalidad. Es una gran defensora del feminismo y siempre que puede lucha por la igualdad. Lleva sus orígenes afroamericanos como bandera y para ella es un orgullo estar vinculada a Nigeria.

Desde hace unos meses se rumorea que Meghan Markel está atravesando una crisis con el príncipe Enrique de Inglaterra, pero no es cierto. La aparición que ha hecho la duquesa en los Juegos Invictus ha confirmado que el matrimonio disfruta de una salud estupenda. Todo el mundo a aplaudido el gesto que ha tenido Meghan: se ha hecho con una bandera de Nigeria y la ha alzado con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, hay una consecuencia de sus orígenes que intenta ocultar y que se ha transformado en su talón de Aquiles físico: reniega de su pelo rizado.

Meghan Markle con su madre / Redes

Meghan Markle tuvo que renunciar a su papel protagonista en Suits para no tener problemas con la Familia Real británica. Desde el primer momento llamó la atención de la prensa y su pasado quedó al descubierto. Se contaron muchas cosas de ella, pero si hablamos de cuestiones estéticas hay una que llama poderosamente la atención. Antes de hacerse famosa, la mujer de enrique de Inglaterra lucía una melena a lo afro. Las redes sociales se han hecho eco de una instantánea que muestra el lado más natural del artista. No obstante, después de saltar a la vida pública, cambió completamente de estilo y siempre exhibe una melena lisa y brillante.

El peligro que está corriendo Meghan Markle

No es la primera famosa que intenta cambiar su melena, la mujer del actor Will Smith hizo exactamente lo mismo y por desgracia sufrió las consecuencias. Jada Pinkett explicó en una de sus entrevistas que para llamar la atención de los directores de Hollywood intentó alisarse el pelo para siempre y no pensó en lo que estaba sufriendo su cuero cabelludo. En la actualidad se ha rapado. La salud de su cabello no es buena y no ha tenido más remedio.

Jada Pinkett posando con su marido / GTRES

«Ser una mujer negra y lidiar con el cabello en Hollywood, en el momento en el que llegué a la industria, me incitó tener el cabello lo más europeo posible y eso fue el problema», explicó en una entrevista que dio para un medio americano. «Eso fue realmente desafiante porque me gustaba mi cabello suelto y rizado, pero nadie quería eso. Así que tuve que peinarme de formas que no me parecían naturales porque estaba tratando de jugar al juego».

Meghan Markle ha seguido estos pasos y no ha tenido en cuenta el riesgo que está corriendo. Tanto es así que no hay ninguna imagen suya desde que se hizo pública su relación con el príncipe Enrique con su melena al natural.

¿Qué tratamiento ha seguido la duquesa de Sussex?

Harry y Meghan Markle en los Juegos Invictus/ Gtres

La duquesa de Sussex ha confiado en la estilista Thonie Kakoulli, quien explicó en su cuenta de Instagram como había conseguido que Megan luciese un cabello liso y brillante. «Vino a verme al menos dos veces para tratamientos de queratina. Es genial para las personas con cabello naturalmente rizado como el de Meghan. Elimina el frizz y lo hace más manejable y se nota una gran diferencia», escribe en la citada red social. Lo que nadie puede negar es que este tratamiento es más que efectivo, pues la mujer del príncipe Enrique parece haber enterrado para siempre sus rizos naturales