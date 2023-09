El discreto gesto de apoyo de Pippa Middleton a su suegro, acusado de un presunto abuso a una menor

Pippa Middleton y su marido, James Matthews, se han convertido en el foco de todas las miradas este pasado fin de semana en Italia, donde han asistido a una boda en el Lago de Como. La hermana de la princesa de Gales ha deslumbrado con un espectacular diseño en un favorecedor y llamativo color rojo que resaltaba su bronceada piel y su espléndida figura. Sin embargo, no fue el look de la cuñada del príncipe Guillermo lo que más llamó la atención.

Pippa Middleton y James Matthews juntos en un acto en Windsor. / Gtres

La hija de James y Carole Middleton completó su look con un clutch de mano en el que se podían leer las palabras ‘Eden Rock’, una clara referencia al nombre del hotel ubicado en El Caribe que regenta su suegro, David Matthews. Un detalle que no debería convertirse en nada más que un curioso guiño familiar por parte de la hermana de Catalina Middleton, si no fuera porque su suegro se vio envuelto en un importante escándalo precisamente en dicho recinto.

Pippa Middleton con su marido de vacaciones en el Caribe. / Gtres

Según ha trascendido, el gesto por parte de Pippa Middleton puede interpretarse como un mensaje de apoyo hacia David Matthews, que todavía está siendo investigado por la policía francesa, cinco años después de haber sido acusado de presuntamente abusar de una joven de 16 años. El pasado mes de marzo se supo que los detectives de una unidad de París especializada en la protección de menores habían iniciado una nueva investigación sobre las acusaciones relacionadas con el señor Matthews.

Esta nueva investigación se ha abierto cinco años después de que Matthews fuera arrestado por la policía francesa por presuntas acusaciones de abuso a una joven de 16 años en dos ocasiones, entre los años 1998 y 1999. Tal como se publicó en su momento, el suegro de Pippa Middleton supuestamente atacó a la joven, primero en París, pero después en la isla caribeña de St Barts, en el hotel del que es propietario, el Eden Rock. Precisamente, el mismo al que ahora Pippa ha querido hacer un guiño.

Pippa Middleton de vacaciones en la playa. / Gtres

El padre de James Matthews ha negado categóricamente cualquier acusación y asegura que le han tendido una trampa para causar vergüenza a su familia, aunque ha sido entrevistado por el juez responsable del caso hasta en dos ocasiones, así como por la policía, que lo interrogó por primera vez en abril de 2018, después de que lo arrestaran cuando volaba a París desde St Barts, donde vive con su esposa Jane. Continúa en libertad bajo fianza, sin restricciones de viaje, pero se le ha reclamado en más de una ocasión en París para ser interrogado. De hecho, en estos momentos no se considera que el señor Matthews corra riesgo de fuga, a pesar de que St Barts no pertenece a la Unión Europea, es más, ha cooperado en todo momento con las autoridades en la investigación.

El hotel Eden Rock ha convertido en el favorito de celebridades y miembros de la realeza, incluidos Tom Hanks, Beyoncé o Leonardo Di Caprio. Es un lugar exclusivo, solo al alcance de aquellos que puedan pagar los más de 5000 euros por noche que cuesta la estancia.