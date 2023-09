Meghan Markle, ¿Tras los pasos editoriales del príncipe Enrique?

Enero de 2023 fue un mes clave para el príncipe Enrique porque su libro autobiográfico se convirtió en un fenómeno de ventas. Tuvo tanto éxito que se rumorea que Meghan Markle podría seguir sus pasos, a pesar de que la duquesa ya probó suerte en el mundo de la literatura. En junio de 2021 escribió The Bench, una obra que empezó de forma casual. «Comenzó como un poema que escribí para mi marido en el Día del Padre, el mes siguiente al nacimiento de Archie. Ese poema se convirtió en esa historia», explicó la artista en una de sus intervenciones.

Meghan Markle tuvo que renunciar a su carrera de actriz para poder formar parte de la Familia Real británica y ahora pretende contarlo todo en su biografía. El contrato todavía no está cerrado, pero cada vez se conocen más detalles sobre este proyecto. No solo explicará sus experiencias al lado del príncipe Harry, también desvelará cómo fue convertirse en una estrella de Hollywod y tener que dar de lado su profesión por amor.

Harry y Meghan Markle en los Juegos Invictus/ Gtres

La duquesa de Sussex ya habría empezado a relatar sus memorias, algo con lo que el hijo de Carlos III estaría de acuerdo. No le ha puesto ningún problema, a pesar de todos los rumores. Fuentes internacionales aseguran que el exmatrimonio está atravesando una crisis porque Meghan pretende retomar su trayectoria. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario porque han estado juntos en la celebración de los Juegos Invictus. Han intercambiado muchos gestos cómplices y han posado amablemente para la prensa. Esto quiere decir dos cosas: que ambos se apoyan mutuamente en sus proyectos y que no están viviendo un momento delicado.

La nueva fuente de ingresos de Meghan Markle

El libro del príncipe Harry fue récord de ventas. En la primera edición se imprimieron 750.000 copias solamente en Reino Unido y se agotó en todas las librerías. Se convirtió en la obra de no ficción más vendida de la historia, por eso su mujer está tan animada y se ha atrevido a dar el paso. Es cierto que el negocio todavía no está cerrado, quedan algunos aspectos por pulir y por eso hay que hablar en condicional. Pero varios medios americanos aseguran que, a falta de los últimos detalles, ya se ha lanzado a la aventura.

El príncipe Harry paseando con Meghan Markle / GTRES

Tom Bower, experto en la materia, ha explicado en GB News que la obra de la actriz de Suits será «una gran fuente de ingresos». No sería la primera vez que triunfa porque la serie que grabó en Netflix fue reproducida por 2.4 millones de usuarios durante su primera emisión.

Meghan Markle conoce muchos secretos de la Casa Real y por eso su familia política no quiere que este proyecto se materialice, pero cada vez está más cerca de la realidad. El príncipe Enrique, cuando dejó escrita sus memorias, hizo confesiones que afectaron de forma directa a rostros tan poderosos como el príncipe Guillermo. El marido de Meghan asegura que su hermano le agredió físicamente. «Me agarró por el cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo», desveló exactamente. ¿Tendrá Markle otra versión de los hechos?

La situación que atraviesa la duquesa de Sussex

Meghan Markle en Sudáfrica/ Gtres

La mujer del príncipe Enrique, en su última aparición, aparentó normalidad y dio a entender que todo estaba controlado, pero lo cierto es que hay datos que contradicen su postura. Está confirmado que lleva un parche antiestrés de NuCalm. Esto quiere decir que tiene problemas para relajarse. Según la página de la empresa, este parche tiene un claro objetivo: «ayudar a su mente a lograr el sueño, la recuperación, la concentración y el rendimiento sin drogas». Pero, ¿qué le pasa a Meghan? Quizá esté nerviosa por el proyecto editorial que se trae entre manos.