Los looks más importantes de Meghan Markle en los Juegos Invictus

Los primeros Juegos Invictus se celebraron en marzo de 2014 en el Parque Olímpico de la Reina Elizabeth (Londres). El príncipe Enrique ocupa un papel muy importante en esta competición y cuando Meghan Markle se convirtió en un icono le propuso formar parte del evento. La duquesa de Sussex es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda y cualquier paso que da se convierte en tendencia, por eso su presencia en el acto citado anteriormente es tan importante. Su última aparición ha tenido peso en medios internacionales porque confirma que no está atravesando ninguna crisis matrimonial, todo lo contrario. El hijo de Lady Di y Meghan han demostrado que disfrutan de una química muy especial.

Meghan Markle en Alemania / GTRES

Meghan Markle ha acompañado al príncipe Enrique a una fiesta en que se celebraba en Düsseldorf (Alemania) y ha elegido para la ocasión un vestido que no ha dejado indiferente a nadie. Se ha decantado por un estilo minimalista. Es un traje abotonado de corte midi y color negro que resulta muy favorecedor. No solamente se está hablando de su elegancia, también del bonito discurso que pronunció cuando llegó al evento. «Es muy especial estar aquí y lamento haber llegado un poco tarde a la celebración», empezó diciendo. Recordemos que llegó unos días después que su marido. «Me siento muy orgullosa de formar parte de esta familia Invictus con todos vosotros y estoy agradecida por todos los que estáis aquí».

Enrique de Inglaterra fundó este torneo internacional y para él era importante contar con el apoyo de su mujer. Esta ha acudido el 12 de septiembre con un vestido camisero de la firma Banana Repubic. Lo combinó con unos zapatos del mismo tono de su marca preferida: Aquazzura.

La influencia de Kate Middleton

Meghan Markle en 2022 / GTRES

El año pasado fue importante para Meghan Markle, pues los expertos se hicieron eco de un detalle que marcó un antes y un después. Siempre se ha dicho que su relación con Kate Middleton es inexistente, pero los estilistas se dieron cuenta de que había aprendido algo de ella. Hizo su aparición estelar en el estreno de los Juegos Invictus 2022 con una chaqueta blanca de cuello chimenea que acompañó con un cinturón de mismo tono. Este es un truco que usa mucho la princesa de Gales para estilizar la silueta y remarcar la cintura.

Siguiendo su costumbre preferida, la duquesa de Sussex llevo su melena suelta y peinada con una raya al medio. Fue un estilo muy comentado que destacó por su naturalidad. Ocupó portadas en medios de todo el mundo y se convirtió en la gran protagonista del momento. Más adelante, en la entrega de premios, se subió al escenario con unos pantalones anchos de color negro. La prenda que más llamó la atención fue un body drapeado que tenía un corte muy similar a uno de los míticos vestidos de Kate Middleton.

El último acierto de Meghan Markle

Meghan Markle en los Juegos Invictus / GTRES

Meghan Markle ha recibido críticas por usar firmas de alta gama, pero lo cierto es que las luce mejor que nadie. Los Juegos Invictus 2023 han dejado momentos que pasarán a la historia de la crónica social, pues los duques de Sussex se han mostrado más cariñosos que nunca.

Meghan Markle en los Juegos Invictus 2023 / GTRES

Sin embargo los estilistas insisten en que hay que hacer hincapié en las apuestas que ha hecho Meghan. Este año ha triunfado como nunca. Uno de los modelos que más ha llamado la atención es el traje corto de color blanco que ha ocupado tantas portadas. Lo complementó con un cinturón negro de la firma Givenchy y con unos zapatos Chanel. En esta ocasión dejó a un lado los tacones y este gesto también ha sido bastante aplaudido.