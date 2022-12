La serie documental ‘Harry & Meghan’ está arrasando en Netflix, colándose entre los contenidos más vistos desde el primer día desde su lanzamiento. En ella, el príncipe Harry y Meghan Markle hablan de su relación y de su experiencia con la Casa Británica. Aseguran que han sido víctimas de varias injusticias, y cuentan que el tiempo que vivieron en el palacio de Kensington y en Frogmore Cottage, su vida fue insoportable.

Meghan Markle también ha hablado sobre moda en la serie documental, y ha dado respuesta a una de las preguntas más repetidas sobre sus looks: ¿Por qué solo vestía colores neutros en Reino Unido?. Ella misma lo explica así: «La mayor parte del tiempo que estuve en Reino Unido rara vez vestí de colores. Estaba todo premeditado. Según tengo entendido, no puedes llevar el mismo color que Su Majestad si acudes a un evento en grupo. Y tampoco deberías coincidir con el color de los miembros mayores de la familia. Así que pensé: ‘¿Cuál es el color que probablemente nunca llevarían?’ Camel, beige, blanco… Así que llevaba tonos apagados también para poder pasar desapercibida, que no pareciera que pretendía destacar», según recoge ‘Vogue’.

Muestra de ellos es que la Duquesa de Sussex siempre incluía tonalidades neutras en sus looks. Aún así, triunfaba con su estilo y elegancia. Meghan Markle sabía defender muy bien sus estilismos, y conseguía sorprender con grandes looks. En su primer acto en solitario con Isabel II apostó por el blanco hueso, mientras que Su Majestad lucía un abrigo verde fluorescente muy llamativo.

Los Duques de Sussex se defienden de las críticas

Tras el lanzamiento de los tres primeros capítulos de la serie documental en Netflix, al príncipe Harry y a Meghan Markle les han llovido las críticas. Ellos han decidido responder a las mismas a través de un comunicado en ‘The New York Times’ a través de su secretaria de prensa, Ashley Hanser.

«Los duques nunca mencionaron su privacidad como la razón por la que renunciaron (a formar parte de la Corona). De hecho, el comunicado en que anunciaron su renuncia no mencionaba nada sobre privacidad y reiteraba su deseo de continuar sus compromisos públicos».

Y añade: «Ellos han elegido compartir su historia, según sus propios términos y, sin embargo, los medios de comunicación sensacionalistas han creado una narrativa completamente falsa que impregna la cobertura de prensa y la opinión pública. Los hechos están ahí, delante de sus narices».