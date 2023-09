Sarah Ferguson vuelve a la actividad tras la mastectomía por un buen motivo

Varios meses después de que se tuviera que someter a una mastectomía tras detectársele un tumor en el pecho en una revisión rutinaria, Sarah Ferguson ha reaparecido radiante en Suecia, durante la ceremonia de entrega del premio The Perfect World Foundation.

Un evento que ha tenido lugar en la ciudad sueca de Gotemburgo, y en el que la ex mujer del príncipe Andrés ha hecho entrega de un premio honorífico a una de las actrices más destacadas de la pequeña pantalla, Kristin Davis.

La duquesa de York se mostró feliz y sonriente durante toda la velada, en la que lució un favorecedor y alegre vestido en estampado multicolor de flores y mariposas. Un look del que, por cierto, ella misma había dado algunos detalles en un post en las redes sociales, en relación con el podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah, en el que colabora. Muchos de sus seguidores no dudaron en alabar la elección estilística de la duquesa de York. La ex mujer del príncipe Andrés completó su look con un maquillaje natural, discretas joyas y llevó su impresionante melena pelirroja suelta y ligeramente ondulada. Por su parte, la protagonista de And Just Like That y Sex and the City se decant por un elegante vestido de corte sirena en uno de los colores de tendencia, el fucsia, con el que estaba muy favorecida.

La Perfect World Foundation es una organización que se fundó a principios de siglo con el propósito de proteger la vida silvestre y difundir el conocimiento del mundo natural. En este caso, Kristin Davies ha sido reconocida como la ‘conservacionista del año’, por su férrea defensa de los derechos de los animales y la biodiversidad. Además de ella, en ediciones anteriores se ha reconocido el trabajo de otras figuras destacadas, como Sir David Attenborough, Greta Thunberg y o el príncipe Alberto de Mónaco.

No resulta extraño que se haya recurrido a Sarah Ferguson para hacer entrega de este galardón, ya que la duquesa de York siempre ha estado muy volcada en el cuidado del entorno. Así lo confirmó a principios de este año en un mensaje que compartió con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente: «Estamos viviendo una emergencia climática y para mí está claro que no se está haciendo lo suficiente al respecto. Necesitamos tomarnos en serio la reducción de las emisiones en todo el mundo. Estoy decidida a utilizar todos los medios a mi alcance para defender nuestro planeta».

Esta reaparición de la duquesa de York se produce pocas semanas después de que Sarah Ferguson rindiera homenaje a la Reina Isabel con motivo del primer aniversario de la muerte de la monarca, a la que estaba muy unida a pesar de las polémicas del pasado. En un post en sus redes sociales, la ex mujer del príncipe Andrés describió a Isabel II como una «amiga maravillosa, mentora y una segunda madre». De hecho, han sido los duques de York los que se han encargado de acoger a las mascotas que acompañaron a la Reina Isabel en la etapa final de su vida. «Nuestra familia y nuestra nación siempre te amarán y extrañarán», escribió en su perfil Sarah Ferguson, donde además, recalcó que siempre estaría agradecida a la Reina por la generosidad que le mostró, incluso después del divorcio.