Vuelven las cenas de gala al Palacio Real. Después de más de un año sin ver a la reina Letizia con tiara, por fin la próxima semana tendremos la oportunidad de que Su Majestad estrene look de fiesta y luzca las mejores joyas de la Corona. Tal como han confirmado fuentes oficiales, los Reyes ejercerán de anfitriones para el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in y su esposa, Kim Jung-sook. Será esta la primera visita de Estado a España desde que en marzo de 2020 estallara la pandemia del coronavirus y la que da el pistoletazo de salida a una ‘nueva normalidad’ en este aspecto.

A pesar de que don Felipe ya ha recibido la primera dosis de la vacuna, por ahora no se sabe cuándo lo hará la Reina y las restricciones aún se mantienen, de manera que la velada estará marcada por las medidas de seguridad e higiene. Esto significa que no faltarán las mascarillas ni el distanciamiento social. Aunque doña Letizia suele recurrir a mascarillas de tipo FFP2, quizás en esta ocasión, dadas las circunstancias, la Reina sorprenda con un modelo de tela algo más sofisticado, a juego con su look, de la misma manera que suelen hacer muchas royals europeas. Habrá que esperar a entonces para ver si da algún paso en este sentido o prefiere la sencillez y sobriedad que la caracteriza habitualmente.

Lo que sí está claro es que será la primera vez en más de un año en la que veremos a la esposa de Felipe VI con tiara. La última vez fue, de hecho, poco antes del viaje a Corea del Sur, cuando los Reyes asistieron a los actos con motivo de la entronización del emperador Naruhito en Japón. En aquella ocasión, doña Letizia lució algunas de las piezas más destacadas del joyero de la Casa Real, a saber, la tiara de la Flor de Lis, los pendientes de chatones y las pulseras gemelas. Todas ellas pertenecientes al lote de ‘joyas de pasar’ de la reina Victoria Eugenia.

Ante la duda del look que elegirá la Reina para esta especial cita y de si optará por un diseño nuevo o un estilismo de su fondo de armario -esperamos que lo primero-, con lo que sí podemos especular es con la diadema que coronará su frente. Son varias las opciones que tiene a su disposición, sin contar con el parure Niarchos propiedad de doña Sofía y que no le hemos visto por ahora. La más significativa, la de las Lises, pero buena elección sería también la Rusa, o la de Cartier, todas ellas solo accesibles para la reina de España. Si prefiere algo más discreto, bien podría elegir la Floral -su preferida sin duda-, o bien la de su boda, que hace mucho que no lleva. La opción menos probable es, sin duda, la Melleiro o de La Chata, que apenas la hemos visto en la cabeza de Letizia en una ocasión, así como la tiara Princesa, regalo de Felipe por su quinto aniversario y que llevó en Dinamarca en el cumpleaños de la reina Margarita. Hasta que llegue el momento, solo nos queda repasar algunas de las mejores imágenes de las últimas citas de gala de doña Letizia.