Por su nombre despista, pero la firma de costura The 2nd Skin Co es española por los cuatro costados. Sus creadores, Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo son dos artesanos de la costura que visten a la Reina Letizia por encargo para las grandes ocasiones tienen su taller en Madrid. Y aciertan siempre. «Estamos muy contentos», comentan a LOOK.

La Reina Letizia, durante la cena de Estado (Foto: Gtres)

El vestido azul de la reina en la cena de gala de Países Bajos es obra suya. En azul cobalto, de seda y largo como si de una novia se tratase. Doña Letizia brilló más que nunca a pesar de que su enfermedad en el pie le impidió lucir el vestido erguida durante el besamanos oficial.

La Reina Letizia, sentada en el Palacio Real (Foto: Gtres)

A pesar del gesto dolorido, la Reina estaba imponente con el vestido de gala abullonado que los creadores cosieron para ella en su taller de la calle Hortaleza de Madrid. Una firma española cuya vocación es ofrecer una moda apetecible para una mujer que busca la comodidad más sofisticada para cualquier ocasión, por importante que sea, tal y como ellos mismos explican. Buscan con sus creaciones diseñar una segunda piel. En esta ocasión no se podían ni imaginar que doña Letizia iba a estar sentada. «Una pena», pensarán desde el taller, pues el volumen y el movimiento de las falda no se apreció en todo su esplendor. Razones de fuerza mayor -de salud e su pie- impidieron que la Reina pudiera caminar y hacer un paseíllo majestuoso.

La Familia Real de los Países Bajos, junto al los reyes de España. (Foto: Gtres)

El punto de partida de este vestido tiene una inspiración en la colección de novias de la firma. No es un diseño ad hoc para Su Majestad al cien por cien. Es un traje de novia que la Reina eligió y encargó para esta ocasión. Un vestido a medida que se cosió en un mikado de seda en en azul cobalto con cuello caja, manga japonesa y detalle de lazos en mangas.

Diseño de novia inspiración del vestido de la reina. (Cortesía)

Clienta veterana

La reina es clienta veterana de esta firma. En Asturias deslumbró, cuando debutó con estos diseñadores, durante un concierto previo a los premios Princesa de Asturias en 2019 y tras el éxito, repitió con ellos en 2021, con un vestido de corte romántico negro en 2021.

En 2019, en el concierto previo a los premios Princesa de Asturias (Foto: Gtres)

Los dos creadores diseñan prendas para una mujer que entiende la moda como forma de expresión de su propia personalidad. «Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Su Majestad por su apoyo continuo a la moda española y por confiar en nosotros para tan especial evento» explican en un comunicado.

La Reina en los Princesa de Asturias de 2021(Foto: Gtres)

Algo en lo que confluyen con doña Letizia. La reina de España habla con sus looks. Comunica mensajes a través de la ropa que luce en cada momento de su vida pública.