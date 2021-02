Tessy de Luxemburgo ha hecho de las redes sociales su particular altavoz para revelar aspectos relacionados con su día a día y detalles importantes La que fuera esposa del príncipe Louis de Luxemburgo acaba de anunciar la mejor de las noticias: está esperando su primer hijo junto al ingeniero suizo Frank Foessel, con quien, por cierto, tiene pensado contraer matrimonio los próximos meses.

La exnuera de los grandes Duques Enrique y María Teresa de Luxemburgo ha recurrido a una bonita imagen con su prometido para confirmar que “la primavera es el momento perfecto para que crezcan delicadas flores”. Una sutil forma de desvelar que se encuentra en estado, lo cual reafirma el hecho de que haya escogido una imagen en la que la pareja aparece abrazada con las manos entrelazadas sobre la ya incipiente barriguita de la exprincesa.

Era a principios de este año cuando la pareja anunciaba su compromiso, después de que el ingeniero le pidiera matrimonio el día de Fin de Año, pero por ahora no han querido dar más detalles ni de cómo tienen pensado celebrar su enlace ni tampoco cuándo nacerá su primer hijo en común (que no se sabe si es niño o niña). La pareja se conoce desde hace algún tiempo y es que trabaja junta, aunque ha sido ahora cuando ha estrechado lazos hasta el punto de dar este importante paso.

No obstante, uno de los detalles que más ha llamado la atención del anuncio es que Tessy ha escogido el mismo vestido que la princesa Eugenia lució hace algún tiempo. Un diseño de Maje en color amarillo que la recién estrenada mamá lució en un evento en el palacio de Buckingham en el año 2019. Mientras que la hija del príncipe Andrés lo combinó con un tocado en color rosa, Tessy le ha aportado un toque más informal, con el cabello suelto y libre sobre los hombros, su peinado habitual.

La noticia ha pillado a muchos por sorpresa, pero no solo el anuncio de embarazo, sino el compromiso en sí. Y es que no ha pasado tanto tiempo desde que Tessy y el príncipe Louis confirmaron su divorcio tras una ardua y larga batalla en los tribunales. La pareja estuvo casada más de una década y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos, el príncipe Gabriel y el príncipe Noah. Parece que ambos mantienen una muy buena relación con el prometido de su madre, aunque por ahora no ha trascendido cómo se sienten respecto a la noticia de tener un hermanito o hermanita.

Con quien también mantiene una buena relación es con su ex, el príncipe Louis. De hecho, fue la propia Tessy quien hace algún tiempo avivó los rumores sobre la nueva pareja del hijo de los Grandes Duques, que oficializaba su relación con la abogada parisina Scarlett Lauren esta misma Navidad con una felicitación en su cuenta de Instagram. Pese a que no ha habido confirmación al respecto, fuentes cercanas a la pareja aseguran que tiene la intención de contraer matrimonio con ella lo antes posible. Sin embargo, ni él ni Tessy tienen por ahora fecha elegida para sus respectivas nupcias.