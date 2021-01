Tessy de Luxemburgo comienza el año anunciando compromiso

El 2021 empieza con fuerza para la exprincesa Tessy de Luxemburgo. La exmujer del príncipe Louis está de enhorabuena. Y es que después de superar el coronavirus, ahora acaba de anunciar su compromiso con el empresario suizo Frank Floessel. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, que se han convertido en su canal preferido para compartir información tanto de su faceta profesional como de su vida privada: “sí al 2021 y a muchos más años juntos”, ha escrito Tessy junto a una imagen de la pareja.

Aunque se conocen desde hace tiempo, no fue hasta abril de este año cuando comenzaron a hacer más patente su relación, publicando imágenes en las que se les veía juntos e incluso con los hijos de la exprincesa.

La exprincesa ha pasado los últimos meses junto al empresario y acompañada de sus dos hijos, los príncipes Gabriel y Noah, que parecen haber entablado una estrecha relación con el empresario. A pesar de que hace apenas un año que se ha confirmado su divorcio del príncipe Louis -tras un complicado y largo proceso-, la exmilitar está convencida de volver a pasar por el altar: «después de cada relación toma un tiempo sanar cuando el corazón está roto. Ha sido realmente maravilloso para mí darme cuenta de que puedo volver a confiar y a amar. Es bueno ver que la vida continua», dijo la exprincesa a principios de 2020, cuando nadie imaginaba que volvería a comprometerse.

Frank Floessel es un empresario suizo con un máster en la ETH Zurich y el Massachusetts Institute of Technology. En la actualidad ejerce como CEO y presidente de CBA Finance. Es un gran emprendedor, ya que su última empresa empezó con solo tres empleados y la ha ido desarrollando a lo largo de los años. En su faceta solidaria -que comparte con Tessy-, Frank ha desempeñado puestos como fideicomisario de la organización Professors Without Borders, la misma que Tessy fundó en 2016.

Un divorcio complicado

Fue en abril de 2019 cuando el príncipe Louis y Tessy Antony por fin llegaron a un acuerdo sobre su separación. Después de dos años de intenso proceso judicial, Tessy, a quien los tribunales británicos habían asignado una pensión de 87 euros semanales por cada uno de sus hijos y la pérdida del título de princesa, decidió no seguir recurriendo más. “Es un alivio, porque estos han sido los 3 años más difíciles de mi vida, durante los que aprendí mucho sobre cómo es la gente realmente”, declaró la ex del príncipe Louis al portal “Royal Central”. Pese a todo, la pareja sigue manteniendo una excelente relación y no solo por el bien de sus hijos. De hecho, fue la propia Tessy la que con motivo del cumpleaños del Príncipe dio a conocer que este tenía una nueva ilusión. Una relación que, a pesar de estar muy consolidada, el hijo de los Grandes Duques, no ha querido oficializar hasta hace unas semanas, cuando ha posado en redes con su novia, la abogada Scarlett Lauren, al más puro estilo de los christmas de las diferentes casas reales.

En enero de2017, once años después de su enlace, el Gran Duque anunció la separación de los príncipes Louis y Tessy y confirmaba que el proceso de divorcio se llevaría a cabo en Londres, donde residía la pareja con sus dos hijos, el mayor de ellos, Gabriel, nacido antes de su enlace. Una circunstancia que, unida a los orígenes de Tessy provocaron que el príncipe Louis tuviera que renunciar a sus derechos dinásticos.