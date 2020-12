Se ha hecho esperar, pero ha superado todas las expectativas. A pesar de no ser ya miembros de facto de la Familia Real, los duques de Sussex no han perdido la costumbre de felicitar las fiestas con una imagen familiar. Al igual que ha ocurrido con Kate Middleton y el príncipe Guillermo, el príncipe Carlos y Camilla y miembros de otras casas reales, Harry y Meghan también han querido felicitar la Navidad, como es tradición en la realeza.

La pareja ha compartido una entrañable fotografía en compañía de su hijo Archie desde su nueva residencia de Santa Bárbara, donde llevan asentados varios meses. Lo han hecho a través de la organización benéfica Mayhew, centrada en el bienestar animal y cuyo objetivo es mejorar la vida de los animales, en especial perros y gatos, así como de sus dueños. Desde la institución han reconocido que “están encantados de recibir los maravillosos deseos navideños de nuestra patrocinadora, la duquesa de Sussex. Los Duques también han hecho una donación personal, ayudándonos a seguir estando ahí para perros, gatos y personas de nuestra comunidad este invierno y en el futuro», dice el mensaje que acompaña a la fotografía. No es extraño que los Sussex hayan recurrido a esta organización para compartir su felicitación navideña dado que desde siempre para Meghan los perros han sido una parte importante de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mayhew 🐶🐱 (@themayhew)

La imagen elegida para felicitar las fiestas no es una fotografía al uso, sino una instantánea modificada digitalmente para tener el aspecto de lienzo. Una imagen en la que aparecen los Duques con su hijo Archie y que, tal como especifican desde la organización, fue tomada por la madre de Meghan, Doria Ragland, a principios de este mes. Un detalle que entronca con los Cambridge, ya que fue Kate Middleton la primera en hacer que su padre se convirtiera en fotógrafo oficial de la familia en el primer posado con George y ella misma ha ido adquiriendo ese papel, dejando a los profesionales para ocasiones muy concretas.

En la fotografía, los Sussex aparecen junto a su hijo y sus dos perros. El escenario elegido es el jardín de su residencia familia, concretamente una casita de muñecas que parece tener Archie y que recuerda a la que antaño tenía la reina Isabel. Meghan, vestida de manera informal, sentada en el suelo, mientras que Harry en cuclillas, con Archie sobre su regazo, que luce el pelo igual de pelirrojo que él y que es una herencia de la familia de Diana de Gales. La familia está acompañada de sus dos perros, un Beagle llamado Guy y un labrador negro. Tanto Meghan como Harry visten de manera informal, dando un toque cercano a la felicitación.

No es la primera vez que la pareja recurre a organizaciones externas para compartir imágenes oficiales. Dado que ya no forman parte de la Familia Real en sentido estricto, los Sussex no cuentan con un perfil de Instagram oficial -al menos hasta que pongan en marcha todo lo que tiene que ver con su proyecto Archewell-. El pasado año, aunque se encontraban ya dándole vueltas a su idea de abandonar el núcleo central de “La Firma”, sí que compartieron su christmas en el perfil de Sussexroyal, pero ya por el cumpleaños de Archie recurrieron a la ONG Save the Children para publicar un vídeo oficial en el que se apreciaba cuánto había cambiado el pequeño en su primer año de vida.