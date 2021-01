La condesa de Wessex acaba de cumplir 56 años, pero dadas las actuales circunstancias no ha podido disfrutar de una celebración como le hubiera gustado. Sin embargo, la esposa del príncipe Eduardo ha recibido un regalo muy especial por este aniversario. Así lo ha confesado ella misma durante una videollamada con algunas de las enfermeras del NHS con quienes ha estado comentando la evolución de la situación sanitaria.

La Condesa ha revelado que ha recibido un maravilloso regalo de cumpleaños. Y es que, al parecer, su padre, Christopher Rhys Jones, de ochenta y nueve años de edad, acaba de ser vacunado de la covid-19. «Tuve un regalo de cumpleaños maravilloso ayer. Fue un regalo de cumpleaños anticipado porque mi padre recibió su vacuna», ha dicho la esposa del príncipe Eduardo durante la llamada con las enfermeras y asistentes de salud del Lincolnshire Training Hub.

«Tiene 89 años y estoy tan feliz de que realmente lo haya logrado. Me he quitado un enorme peso de encima”, ha asegurado la condesa, que además ha querido resaltar la eficacia y eficiencia en la que se ha desarrollado en el proceso de vacunación. “Esto no sería posible sin el cuidado y la atención de todos los que integran el sistema sanitario”, ha confirmado.

La Condesa ha escogido para este encuentro virtual un vestido de su fondo de armario de la firma Gabriela Hearst con estampado a rayas negras y azules. En todo momento, Sophie ha insistido en la importancia del papel del NHS a lo largo de estos difíciles meses y les ha agradecido su esfuerzo en el cuidado de los pacientes, así como para poner en marcha el sistema de vacunación. «Muchas gracias a todos ustedes. No importa en qué parte del sistema estén trabajando, si son enfermeras de medicina general, si son asistentes de atención médica, todos sabemos cuánto nos ha afectado la pandemia y estamos muy agradecidos por su enorme trabajo”, ha asegurado la nuera de la reina Isabel.

Sophie ha sido una de las royals más activas durante la pandemia, no solo trabajando desde su residencia oficial en Surrey, Bagshot Park, sino también participando en diversas actividades de apoyo a los colectivos más necesitados. La esposa del príncipe Eduardo se ha convertido en una de las favoritas de la reina Isabel, con quien mantiene una relación muy estrecha, tanto es así que muchos la ves como su favorita. También con Kate Middleton, a quien está muy unida. De hecho, comentan que es su ‘estilista secreta’ y hace algunas semanas protagonizaron un encuentro en un área recreativa de Norfolk que dio lugar a numerosas críticas porque se supone que los duques de Cambridge y los condes de Wessex no respetaron las medidas de seguridad al reunirse más personas de las permitidas por el Gobierno.

Una campaña avanzada

El padre de la Condesa no es el único que ha recibido la vacuna. Una de las primas de la reina Isabel, Lady Pamela Mountbatten fue una de las primeras en recibir la vacuna, tal como confirmó su hija, India Hicks, a través de las redes sociales. También la reina Isabel y el duque de Edimburgo han recibido ya la primera dosis de la vacuna y están a la espera de que se les inocule la segunda de cara a finales de mes. Lo que todavía no se sabe es cuándo podrán irse vacunando el resto de miembros de la familia Windsor, ya que no todos pertenecen a grupos de riesgo.