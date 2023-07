Los trucos que Sarah Ferguson aprendió de la Familia Real para evitar situaciones incómodas

A pesar de que todavía se está recuperando de su reciente intervención, Sarah Ferguson intenta mantenerse lo más activa posible. De hecho, continúa participando en su podcast, Tea Talks with the Duchess and Sarah. Un programa especial en el que la ex mujer del príncipe Andrés habla de muchas cuestiones, no solo de su faceta como escritora o todo lo que ha supuesto su operación, sino que también comenta en ocasiones su paso por la Familia Real.

Sarah Ferguson en el funeral de Estado de la Reina Isabel. / Gtres

Aunque Fergie dejó de ser un miembro de ‘La Firma’ hace muchos años, sigue vinculada a la estructura de la Familia Real. Es más, en la última etapa de la vida de la Reina Isabel, la monarca le disculpó los escándalos del pasado y le volvió a abrir los brazos, aunque el príncipe Felipe nunca dio su brazo a torcer a este respecto. Sea como fuere, Sarah ha sido y sigue siendo uno de los mayores apoyos para el príncipe Andrés y ha estado a su lado en todo momento. Algo muy necesario para el hermano del actual soberano.

En uno de los últimos episodios de su podcast, la duquesa de York ha comentado los trucos que aprendió durante su etapa como miembro de la Familia Real. Como es lógico, los integrantes de ‘La Firma’ están sometidos a un estricto protocolo, que la ex mujer del príncipe Andrés conoce a la perfección y domina, aunque ello no significa que lo cumpla siempre a rajatabla.

Sarah Ferguson en una imagen de archivo. / Gtres

Tal como ha contado la duquesa de York en una conversación con Sarah Thomson, hay algunos trucos para salir de una situación incómoda o de una conversación desagradable sin cometer faltas de educación. «Bueno, depende del país en el que te encuentres. Hay muchas culturas diferentes de las que siempre debes ser consciente, y eso me encanta», ha comenzado diciendo la ex mujer del príncipe Andrés, que ha dado algunos ejemplos sobre cómo ‘escapar’ a estos momentos incómodos. «Si estás en el Downton Abbey británico, llegas a un punto en el que dices: ‘Un segundo, podrías mantener ese pensamiento porque tengo que ir a ver a Fred allá porque tengo que darle un mensaje. Y cuando la persona con la que estás hablando ha pasado al siguiente tema, se ha olvidado de que ibas a volver para contarle algo sobre Fred».

Sarah Ferguson también ha desvelado cómo hacer cuando no se quiere responder a algo. «Si alguien te hace una pregunta engañosa que no quieres responder, es mejor decir: ‘Oh, eso es tan interesante, le voy a lanzar esa preguntar a Matilda. Matilda, ¿qué piensas de esa pregunta? Y así ya has evitado responder».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)

No es lo único que ha contado la duquesa de York, que está muy versada en protocolo y en estrategias para no perder nunca la compostura. Por ejemplo, ha contado cuál es el procedimiento para poder acudir a varios actos en una noche: hacer una aparición breve. «Lo que haces es cruzar la puerta, entrar con fuerza y caminar alrededor de la habitación. Y será tan rápido que muchos apenas se darán cuenta de que estuviste», ha contado la ex mujer del príncipe Andrés

Sarah Ferguson en el Festival de cine de Venecia / Gtres

La duquesa de York considera que es importante ser cortés y no perder nunca las formas y esto es algo que intenta transmitir a sus hijas: «Siempre les digo que cuando estén en público, sonrían. Si no quieres ser cortés, no salgas, porque nadie quiere ver a una princesa gruñona», ha comentado.