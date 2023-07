Hace tan solo unos días, saltaron todas las alarmas de Palacio al informar de la operación de Sarah Ferguson. Según trascendió, la ex mujer del príncipe Andrés asistió a una revisión rutinaria cuando fue diagnosticada de un cáncer de mama. Entonces, se sometió a una mastectomía en el Hospital King Edward VII de Londres y ya descansa en Royal Lodge después de una cirugía que fue más complicada de lo que se esperaba. Ahora, se han conocido más detalles sobre este revés de salud.

Un amigo de la duquesa ha revelado para Daily Mail que la operación tuvo una duración de ocho horas y que pasó cuatro días en la UCI, monitoreada las 24 horas. «Hoy, el mensaje que quiere lanzar es que está muy agradecida con quienes le salvaron, y se siente muy afortunada de estar viva», ha confesado. Además, Sarah Ferguson ha informado a su círculo cercano que se enfrenta a un «largo camino» hacia la recuperación, pero que está decidida a vencerlo. En estos momentos tan complicados, cuenta con el apoyo total de su familia, siendo la princesa Eugenia la que se está encargando de su cuidado. Asimismo, el príncipe Andrés ha estado disponible en todo momento para ayudar en lo necesario e, incluso, el Rey Carlos ha escrito a su ex cuñada para desearle una pronta recuperación.

Sarah Ferguson en una visita al William Harvey Heart Centre / Gtres

Tras este susto, entre los planes de Sarah Ferguson, según informa Mirror, está el de impulsar una campaña nacional de detección del cáncer de mama. Al parecer, mientras se recupera, ha pensado en utilizar su propia experiencia para ayudar a las mujeres entre 50 y 70 años a ver la importancia de hacerse revisiones de forma regular. «Este será un tema que la duquesa abordará, ya que siente que es increíblemente importante difundir este mensaje y crear conciencia», ha confesado uno de sus amigos para el digital británico.

Una pesadilla para Ferguson

Tal y como ha comunicado Daily Mail, fue hace menos de dos meses cuando Sarah Ferguson se realizó una prueba rutinaria sin llegar a imaginar el resultado. Antes de la coronación, ya se dio cuenta de que algo no andaba bien en su salud y, a principios de mayo, le detectaron una «sombra» en su pecho: «La mayoría de las personas suelen asociar el cáncer de mama con un bulto, pero no siempre es así». Entonces, le hicieron una biopsia de esa zona y confirmaron el diagnóstico: cáncer de mama. La solución que le ofrecieron fue una mastectomía y, aunque la ex mujer del príncipe Andrés estaba devastada, decidió seguir adelante con la operación.

Sarah Ferguson saludando / Gtres

La encargada de la intervención fue la cirujana Christina Choy, aunque la reconstrucción mamaria la llevó a cabo el cirujano plástico Stuart James. Según el digital británico, se realizó una incisión en el abdomen con el objetivo de extraer grasa del estómago y formar una nueva mama. Una operación de más de seis horas que pasó factura a Sarah, que tuvo que permanecer cuatro días en la UCI. Parece que todo ha quedado en una mala experiencia y la duquesa de York ya se recupera favorablemente.