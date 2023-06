La reacción del príncipe Andrés tras conocer la noticia del cáncer de Sarah Ferguson

Los últimos días no han sido en absoluto sencillos para Sarah Ferguson. Pese a que aparentemente gozaba de una vida tranquila, lo cierto es que la ex mujer del príncipe Andrés fue diagnosticada con cáncer de mama. Una enfermedad de la que era operada recientemente, habiéndose podido ya marchar a casa para continuar con su recuperación en compañía de sus seres queridos, entre los que están su ex marido y sus hijas en común, las princesas Beatriz y Eugenia de York. Un movimiento con el que se demuestra que, pese a su divorcio, el duque de York y la que fuera su compañero de vida siguen manteniendo un estrecho vínculo amistoso por el que residen en Royal Lodge.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson en un evento. / Gtres

Pese a que su separación tuvo lugar en 1996, tanto el hijo de Isabel II como la que fuera su esposa se han mantenido unidos pese a las adversidades que han azotado sus respectivas vidas, entre las que están los numerosos escándalos que han salpicado al hermano del rey Carlos. Es por ello que ahora no resulta extraño que el príncipe Andrés se haya volcado plenamente en el cuidado de Sarah al conocer que está atravesando una de las circunstancias más complicadas de su vida, mostrando así su lado más humano ante uno de sus pilares fundamentales.

Sarah Ferguson, junto al príncipe Andrés y sus hijas. / Instagram: @sarahferguson15

Por su parte, ha sido el portavoz de la ex mujer del duque de York el que se ha encargado de revelar el parecer de Ferguson, admitiendo que se le habría recomendado previamente someterse a una cirugía de la que ya se está recuperando en su residencia junto a sus familiares, aunque haya tenido que hacer frente a uno de los sustos más fuertes de su vida. Aún así, la que fuera nuera de la Reina Isabel se mantiene bajo supervisión médica y recibiendo los cuidados pertinentes, siendo su pronóstico bastante favorable. Algo por lo que está agradecida a todo el personal médico que se ha volcado con su caso, además de a los profesionales que se encargaron del diagnóstico, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad silenciosa que no presenta síntomas, por lo que resulta mucho más complicada su detección precoz.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson en 1986. / Gtres

Por ahora, lo único que ha trascendido es que el príncipe Andrés está siendo el apoyo fundamental de Sarah Ferguson mientras ésta permanece convaleciente en su domicilio. Sin embargo, son muchos los rumores que apuntan a que concretamente la operación habría tenido lugar el pasado domingo, 25 de junio, en el Hospital King Edward VII de Londres, estando pendientes de su evolución en todo momento tanto sus hijas como su ex marido con el objetivo de ayudar en todo lo que fuera necesario para hacer más amena la recuperación de la cuñada de la princesa Ana en un bache que ha hecho saltar las alarmas y del que parece que saldrá airosa.