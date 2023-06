Sarah Ferguson se encuentra recuperándose en compañía de sus seres queridos después de que el pasado fin de semana se anunciara que la duquesa de York había tenido que someterse a una intervención tras diagnosticársele cáncer de mama en una revisión rutinaria. A pesar de que la duquesa de York no se ha dejado ver en público desde que se conociera la noticia, sí que ha trascendido que ha estado activa en estos días posteriores a la intervención.

Sarah Ferguson en una imagen reciente. / Gtres

De hecho, en el último episodio de su podcast, Tea Talks, la ex mujer del príncipe Andrés ha lanzado un mensaje claro y directo sobre la importancia de la prevención. La duquesa de York estuvo a punto de no acudir a una revisión médica por el calor de los últimos días y fue precisamente en esta revisión en la que le diagnosticaron la enfermedad, ya que ella, hasta entonces, no había tenido ningún síntoma. Tal como ha contado Fergie, es importante hablar de estas cosas y tomar conciencia de que las revisiones son fundamentales.

Sarah Ferguson en el funeral de Estado de la Reina Isabel. / Gtres

Según ha revelado la Duquesa, que grabó el podcast con su tocaya Sarah Thomson la víspera de entrar en el quirófano, el diagnóstico precoz es la clave en estos procesos. Ella misma ha comentado que fue su hermana Jane la que la animó a no cancelar la prueba y no ha dudado en darle las gracias por ello. «Es importante hablar de esto, cuando se emita ya habré pasado por esto. No me importa si nadie quiere escucharme, te cuento a ti que estoy bajo tratamiento y le digo a la gente que se haga todas las pruebas de detección de cáncer», ha recalcado la ex mujer del príncipe Andrés.

No ha sido este podcast la única actividad de la duquesa de York en los últimos días sino que, a pesar de encontrase convaleciente, se han publicado dos nuevos vídeos de La hora del cuento con Fergie y sus amigos en el canal de YouTube de la ex mujer del príncipe Andrés. Un proyecto que inició en la pandemia para entretener a los más pequeños y que se va actualizando de manera periódica.

Sarah Ferguson en el Festival de Venecia. / Gtres

Aunque de momento no se la ha podido ver en público, se sabe que la duquesa de York está recuperándose en su residencia y que tanto su ex marido como sus hijas están en todo momento muy pendientes de su evolución. Sin embargo, llama la atención el silencio desde Windsor. A pesar de que es más que probable que tanto el Rey como su entorno se hayan interesado por el estado de la Duquesa, no ha habido ningún tipo de comentario oficial. Un detalle que refuerza la idea de que Carlos III quiere marcar distancia con el pasado y diferenciar claramente la esfera institucional de cuestiones personales.