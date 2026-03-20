Desde que se confirmara la salida del ex duque de York del Royal Lodge y su traslado a Wood Farm, Andrés solamente ha recibido la visita del capellán de St. Mary Magdalene y de un alto funcionario de la casa real. Ni el rey Carlos III ni nadie de la familia real se ha acercado a verle, a pesar de que el monarca ha pasado algunos días en la finca. Una actitud que obedece a la necesidad del rey de marcar toda la distancia posible con su hermano, para evitar que la monarquía se vea aún más envuelta en el escándalo.

El gesto protector de Ana

Sin embargo, ahora ha trascendido que el ex príncipe sí que estuvo en contacto antes de su mudanza al menos con un miembro de la familia real. Se trata de la princesa Ana. La princesa real es una de las figuras más importantes de la institución en estos momentos y aunque no le ha ido a visitar, sí que han hablado por teléfono.

La princesa Ana en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Gtres)

Así lo han confirmado medios británicos, que aseguran que Ana llamó a Andrés y le hizo una oferta. Muy preocupada por su rol institucional y por la supervivencia de la monarquía, Ana también está muy unida a su familia. Por eso no dudó en llamar a Andrés en uno de sus momentos más delicados.

La llamada se produjo antes del inicio de las investigaciones contra el tío del príncipe de Gales y antes de que se supiera el alcance de su relación con Epstein. En ese momento, Ana le dijo que se fuera a vivir con ella a Gatcombe Park, consciente de que tenía que abandonar el Royal Lodge a la mayor brevedad y, probablemente, sin pararse a pensar en lo que esto podría suponer para ella misma. La reputación de la hermana del rey es intachable y es una figura esencial todavía hoy para la monarquía.

Andrés con la mirada perdida. (Foto: Gtres)

Tal como ha explicado el periodista Richard Kay, Ana le dijo a Andrés que se instalara con ella. No solamente por caridad, sino porque estaba preocupado por su salud mental y quería que estuviera en un ambiente familiar lo más tranquilo posible. No se sabe si la oferta iba destinada a mudarse a la casa principal o a una propiedad dentro de la finca.

Aunque este traslado no se produjo, Ana también estuvo pendiente de su hermano durante las Navidades, cuando toda la familia se reunió en Sandringham y él se tuvo que quedar aislado y solo. De hecho, hasta a sus hijas se las invitó, pese a que ahora se ha marcado distancia con ellas.

La princesa Ana con el rey Carlos III. (Foto: Gtres)

Una distancia inevitable

Sin embargo, aunque al principio la princesa Ana se mostró protectora y paciente con Andrés, la situación ahora mismo ha cambiado. Según varias fuentes, ahora está muy distanciada de él debido a toda la información que se ha ido conociendo en los últimos meses.