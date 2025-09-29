Sale a la luz el comentario que la Reina Letizia hizo a un conocido actor sobre su nivel de inglés

El Atlántida Mallorca Film Fest de Mallorca es una de las citas ineludibles de la agenda veraniega de la Reina Letizia. De hecho, suele ser el compromiso con el que la esposa del Rey Felipe VI arranca su agenda oficial en Mallorca. La madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía lleva muchos años asistiendo a este festival, dado que es una apasionada del cine.

De hecho, siempre que puede aprovecha para escaparse a una de las salas de Madrid que todavía proyectan películas en versión original y suele hacerlo en compañía de Felipe VI. Un plan muy habitual para Sus Majestades del que a veces trascienden detalles.

La Reina Letizia en Mallorca. (Foto: Gtres)

Sin embargo, al festival de Mallorca organizado por la plataforma Filmin la Reina siempre acude en solitario. Allí tiene la oportunidad de coincidir con figuras del mundo del cine y ha entregado premios a rostros tan destacados como Judi Dench, Michael Douglas, Isabelle Huppert y otros del panorama nacional como Alberto Iglesias o Juan Antonio Bayona.

La divertida anécdota de la Reina

Uno de los actores con los que coincidió en la última edición fue Vito Sanz, que en la última edición presentó la película Volveréis, de Jonás Trueba. Un filme que fue premiado en Cannes.

El actor acudió al programa de radio de Àngels Barceló para promocionar su nueva serie, El refugio atómico, que ya se ha estrenado en la plataforma Netflix. Ahí ha revelado los detalles de una anécdota que vivió con la Reina Letizia, justo después de la proyección de la película de Jonás Trueba.

«Era la película que cerraba el festival y ella fue a verla. En un momento, la Reina Letizia se me acercó me dijo: Oye, ¡qué bien! ¡Me ha encantado tu trabajo, Vito! ¡Qué bien hablas mal inglés!”, ha contado el actor. Vito Sanz ha explicado que le dijo a doña Letizia que no estaba actuando y que realmente ése era su nivel de inglés. Algo a lo que la esposa de Felipe VI le recomendó, con mucho cariño, que se tenía que poner a estudiar. Vito Sanz ha contado la anécdota entre risas, pero no ha llegado a revelar si ha seguido el consejo de doña Letizia y se ha puesto ya manos a la obra para mejorar su nivel.

La pasión de la Reina por el cine

Además de asistir todos los años al Atlántida Mallorca Film Festival y de ir al cine siempre que su agenda se lo permite, en muchas ocasiones la Reina Letizia ha demostrado su pasión por el séptimo arte.

Por ejemplo, recientemente grabó en el nuevo estudio que se ha instalado en el Palacio de la Zarzuela un vídeo para conmemorar el décimo aniversario del programa Historia de nuestro cine.

«Diez años de Historia de nuestro cine son diez años de historias de nuestro cine. Una década contando con el espectador viernes a viernes y respetándolo para aprender juntos que ni el cine español es un género ni sus creadores cometas distantes. Si el cine nos enseña a mirar, Historia de nuestro cine nos devuelve la mirada, nos recuerda que la fascinación siempre es posible», dijo doña Letizia, en un vídeo en el que demostraba no solamente su afición por el cine, sino también su extraordinaria capacidad para comunicar ante las cámaras.