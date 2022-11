Black Friday: la mejor oportunidad para comprar los clones de las prendas de la Reina rebajados

El Black Friday ha comenzado, y qué mejor manera de celebrarlo que llenando tu cesta de la compra con algunos artículos que pueden convertirse en un must have de cara a las fechas venideras. Muchas de las ideas sobre qué meter al carrito de rebajas las ha dado la Reina Letizia, que convertida en toda una it girl royal, puede servirte de perfecta inspiración para la época navideña.

Era el pasado miércoles, 23 de noviembre, cuando la consorte hacía un guiño a la Selección Española, la cual estaba a punto de jugar su primer y exitoso partido en el Mundial de Fútbol de Qatar, a golpe de look rojo y de cuero. La esposa de Felipe VI se enfundó en un jersey y pantalón a tono, convirtiéndose este último en una opción ideal para dar personalidad a cualquier outfit que puede encontrarse a un precio de lo más asequible en Sfera. El clon de este pantalón de corte recto está disponible en la página web de la firma mencionada por tan solo 25,15 euros y en tallas que van de la 36 a la 40, así que antes de que se agoten, no dudes en hacerte con una de las prendas del mes por excelencia.

Por otro lado, si ya estás pensando en el verano y no sabes qué vestidos puedes adquirir a un buen precio y aprovechando el Black Friday aunque aún queden meses para la temporada estival, la madre de la Princesa Leonor también tiene la solución. Fue durante el pasado mes de agosto cuando Doña Letizia reapareció en familia y en Palma de Mallorca ataviada con un vestido negro de hombros con motivos florales en color blanco, corte maxi y cut outs. Un diseño que puede encontrarse ahora en Mango por tan solo 27,99 euros, a diferencia de los 39,99 euros que costaba en un principio.

Como no podía ser de otra manera, los mejores descuentos también están presentes en firmas que no son low cost. Este es el caso de Miphai con su modelo París, que no es otro que el vestido azul noche con el que la Reina presumió de espalda a su llegada al Teatro Real de Madrid. Ahora, está disponible en la página web de la marca por 156 euros, dejando atrás los 195 euros que costaba anteriormente. Algo muy similar ocurre con el vestido ibicenco de Charo Ruiz que la consorte lució durante el pasado verano en Ibiza y que también ha encandilado a otros rostros conocidos como el de Paula Echevarría o Ana Milán. Se trata de un diseño repleto de color y bautizado como Aryana en la página web, que de costar 439 euros pasa a 349 euros.

Cabe destacar que la Infanta Sofía también se ha coronado como toda una referente de estilo, siguiendo así los pasos de su progenitora. Es por ello que el vestido que escogió para acudir al concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2022 se convirtió en todo un must have de THE-ARE, que ha pasado de valer 89,95 euros a 71,95 euros.