Los Reyes vuelven a mostrar su compromiso con Valencia en medio de la preocupación por Irene de Grecia

La Reina Sofía canceló su agenda este martes debido a un empeoramiento en el estado de salud de su hermana. La madre del Rey Felipe tenía previsto un viaje a Canarias para participar en varios actos, pero desde Zarzuela informaron del aplazamiento sin fecha de estos compromisos porque quería permanecer junto a la princesa Irene de Grecia. La salud de la hermana de doña Sofía ha sido delicada en los últimos tiempos y ella quiere permanecer a su lado.

Mientras que su agenda ha quedado aplazada, en el caso de los Reyes aún no ha habido ningún cambio por estas delicadas circunstancias. Don Felipe y doña Letizia participaron en dos compromisos por separado este martes y hoy se han trasladado hasta Valencia para varios actos conjuntos. Un viaje muy importante para ellos, que desde que las riadas arrasaron varias zonas de la comunidad siempre han demostrado su compromiso con los afectados y han estado muy pendientes de sus necesidades y de la evolución de las tareas de reconstrucción.

El Rey Felipe y la Reina Letizia en la exposición histórica ‘La transformación de Valencia 1866-2026’. (Foto: Gtres)

Regreso a Valencia

Ha sido en torno a las 12:00 cuando Sus Majestades han llegado a la ciudad del Turia. Ambos vestidos con trajes de color oscuro, han saludado a varias personas que se encontraban a las puertas del recinto en el que ha tenido lugar el primero de sus actos. Don Felipe ha apostado por un traje de tono gris marengo y corbata granate, mientras que doña Letizia ha llevado un sastre burdeos y un jersey negro. Los dos se han mostrado tranquilos durante la jornada, a pesar de las complicadas circunstancias por las que está pasando la Familia Real. Una muestra más de su profesionalidad y su compromiso con la institución y con los españoles.

En la primera de las paradas, los Reyes han visitado la exposición histórica La transformación de Valencia 1866-2026, una muestra que conjuga arte, literatura y periodismo para conmemorar el 160 aniversario de la cabecera valenciana Las Provincias. Esta exhibición va a estar abierta en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea de Valencia hasta el próximo 22 de febrero y permite conocer la impresionante transformación de la ciudad en los últimos 160 años.

Está previsto que esta tarde Sus Majestades se trasladen hasta la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, para conocer el proyecto Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es salvar el patrimonio fotográfico de las familias afectadas por la DANA en la zona de Valencia y que cuenta con la dirección de profesionales como Pedro Vicente-Mullor, Pilar Soriano Sancho y Esther Nebot Díaz. Ese proyecto ha unido a investigadores, profesionales, estudiantes y voluntarios en una acción colectiva de rescate patrimonial. Un nuevo gesto de don Felipe y doña Letizia hacia los afectados por las riadas, a quienes no han dejado de mostrar su apoyo y cariño desde que ocurrió la tragedia.

Un momento delicado

Para la Familia Real y, sobre todo, para la Reina Sofía, los últimos meses están siendo muy difíciles. La madre del monarca ha tenido que hacer frente al empeoramiento en la salud de su querida hermana, a lo que hay que añadir la muerte de su prima Tatiana Radziwill y la publicación de las controvertidas memorias de Juan Carlos I. Un año muy complicado para ella en el que ha contado con todo el cariño de su familia, en especial, de sus hijas y del propio Felipe VI, que está muy unido a su madre.

La Reina Sofía con la princesa Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Las cinco universidades públicas valencianas, bajo el nombre Xarxa d’ Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura, el GE-IIC, ICOM y L’ETNO encabezan el proyecto Salvem les Fotos.