Los Reyes Felipe y Letizia rompen la rutina y disfrutan de un almuerzo familiar en casa de Jesús Ortiz

Después de una semana marcada por audiencias oficiales y compromisos internacionales, los Reyes Felipe y Letizia optaron por un respiro familiar el pasado domingo 22 de marzo. Tras finalizar su agenda, que incluyó una intensa visita al Vaticano, la pareja real se trasladó al domicilio de Jesús Ortiz, padre de la Reina, en Pozuelo de Alarcón, para disfrutar de un almuerzo privado junto a sus hijas. Salieron del Palacio de la Zarzuela alrededor de las 13:30 horas y llegaron quince minutos después, en un gesto que refleja su intención de alejarse del protocolo habitual: fue el propio Rey Felipe quien condujo, mientras la Reina Letizia ocupaba el asiento del copiloto, mostrando una cercanía y naturalidad poco frecuentes en la vida pública de los monarcas.

Tal y como informa El Debate, la sobremesa se prolongó durante dos horas, hasta aproximadamente las 16:30, momento en que la Familia Real regresó a la Zarzuela acompañada por un vehículo escolta que garantizaba su seguridad. Según destaca el medio, este tipo de encuentros no son habituales fuera de las festividades tradicionales, como el Día de Reyes, cuando los monarcas acuden cada año a casa de Jesús Ortiz para compartir el Roscón tras presidir la Pascua Militar. Este almuerzo dominical, poco frecuente, evidencia un lado más íntimo y cercano de Felipe VI y Letizia, quienes ocasionalmente buscan desconectar de la intensa agenda oficial en entornos familiares y seguros.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Según el mismo medio, el almuerzo transcurrió en un ambiente relajado y familiar, en el que los monarcas pudieron compartir tiempo de calidad con su familia cercana. La cita refuerza la imagen de cercanía que la pareja ha buscado proyectar en los últimos años, un equilibrio entre la solemnidad de sus responsabilidades y la necesidad de mantener espacios personales de desconexión y normalidad. La discreción con la que se desarrolló el encuentro también evidencia la capacidad de Felipe VI y Letizia para proteger su vida privada, incluso cuando se trata de reuniones en un marco urbano relativamente cercano a su residencia oficial.

La vivienda de Jesús Ortiz se encuentra en una urbanización exclusiva de Pozuelo de Alarcón, dotada de seguridad privada y ubicada a menos de quince minutos en coche del Palacio de la Zarzuela. El carácter discreto del periodista y su familia ha permitido que detalles del interior de la residencia permanezcan prácticamente desconocidos, aunque se sabe que la zona ofrece múltiples espacios de ocio y recreo, con más de setenta parques urbanos y centros comerciales de alto nivel, como Zielo o Zoco Pozuelo, que facilitan actividades de ocio familiar. Este entorno privilegiado parece ser el escenario perfecto para que los Reyes disfruten de momentos alejados de la formalidad institucional.

Jesús Ortiz en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que aunque los Reyes suelen acudir a eventos oficiales y culturales que implican un alto nivel de exposición, estos momentos de intimidad contribuyen a humanizar la monarquía ante la opinión pública. El contraste entre sus obligaciones protocolares y estos encuentros privados permite observar a los monarcas en un contexto más relajado, donde las preocupaciones institucionales dan paso a la cercanía familiar y a la posibilidad de disfrutar de los pequeños detalles cotidianos, como conducir su propio coche o compartir una sobremesa tranquila con sus hijas y familiares cercanos.