La reacción de los Reyes tras escuchar en directo al ganador de La Voz Kids: "olé"

A capella y ante la atenta mirada de los Reyes. Lucas Paulano interpretó hace unos días el himno de Jaén durante la visita de don Felipe y doña Letizia a la localidad andaluza. El artista de 8 años sorprendió a Sus Majestades con su sublime actuación, ante la que los Reyes no dudaron en aplaudir y darle la enhorabuena. Incluso a doña Letizia se le escapó un «olé».

La interpretación de Lucas Paulano se produjo en el marco de la visita de los Reyes a Jaén. Una visita que, en principio, se iba a llevar a cabo el pasado año, pero que tuvo que ser aplazada a consecuencia del apagón de finales de abril. Tras una audiencia con el equipo que ha participado en los recientes Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina, Sus Majestades se trasladaron hasta la localidad, donde participaron en varios actos.

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El propio Lucas Paulano ha compartido en sus redes sociales el vídeo del encuentro con los Reyes y ha escrito unas bonitas palabras: «Hoy ha sido un día muy bonito para mí. He podido cantar un trocito del Himno de Jaén a Sus Majestades los Reyes de España. Lo he hecho con mucho cariño y pensando en mi tierra. Gracias por este momento», ha recalcado.

Acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por diferentes autoridades locales, don Felipe y doña Letizia presidieron la celebración del 1200 aniversario de la capitalidad de Jaén. Los Reyes pasaron por el Ayuntamiento, recorrieron una exposición conmemorativa de este aniversario y estuvieron en los baños árabes de la localidad. Una jornada intensa cargada de momentos emotivos en la que Sus Majestades recibieron todo el cariño de la población, que se mostró encantada con la visita.

Los Reyes en su visita a Jaén. (Foto: Gtres)

¿Quién es Lucas Paulano?

Probablemente uno de los momentos más memorables del día fue el encuentro con Lucas Paulano. El joven deleitó a los Reyes con su magistral interpretación y demostró por qué se ha convertido en una voz fundamental en el panorama nacional. A sus 8 años, Lucas hizo historia tras ganar la edición de La Voz Kids el pasado año. Compitió en el equipo de Manuel Turizo y destacó con interpretaciones de temas como Luz de luna, Amor eterno o Algo en mí. Le gusta mucho Rocío Dúrcal y su sueño es triunfar en el mundo del espectáculo como cantante profesional.

A pesar de su juventud, a Lucas Paulano su pasión por la música le viene de familia. Su padre fue músico en un grupo de tuna y se ha convertido en su mejor apoyo, ya que es habitual que lo acompañe a la guitarra.

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Tras su éxito en La Voz Kids, a finales del pasado año ya lanzó su primer sencillo, Todo sigue igual, de la mano de Universal Music Spain. Las redes sociales se han convertido en su mejor herramienta de promoción y cuenta con más de 35.000 seguidores y un canal en YouTube en el que comparte vídeos musicales.

Visita oficial a Roma

Tras su paso por Jaén, este viernes los Reyes van a poner el broche final a su agenda oficial en Roma. Don Felipe y doña Letizia van a ser recibidos por el Papa León XIV en el Vaticano, en el primer encuentro oficial con el Santo Padre tras el inicio de su Pontificado. Está previsto que en junio sea él quien visite España y ya se están ultimando los detalles de este histórico viaje.