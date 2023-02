La Reina Letizia da carpetazo al invierno al llegar a Angola con su look más primaveral

Con el arranque del mes de febrero, Sus Majestades también han querido dar pistoletazo de salida a su agenda internacional al viajar a Angola, su primer destino fuera de nuestras fronteras de este 2023. Ha sido poco después de las 12:30 horas del mediodía cuando Don Felipe y Doña Letizia han sido despedidos con honores en el Pabellón de Estado del Aeropuerto de Madrid junto a otros rostros conocidos del gobierno de España, teniendo prevista su llegada al país sudafricano en torno a las 20:00 horas.

Sin más dilación, ha sido precisamente sobre esa hora de la tarde cuando los Reyes y sus acompañantes han llegado al aeropuerto internacional Quatro de Fevereiro de Luanda, Angola, un destino al que han tenido oportunidad de acudir por primera vez y que cuenta con la misma hora que su tierra natal, razón por la que no tendrán que enfrentarse al jet lag. No obstante, y pese a haber sido recibidos con el máximo cariño en la capital del país, no será hasta mañana por la mañana cuando inicien las tareas pertinentes en Luanda.

Lo que nadie tenía previsto es que, en su primera toma de contacto con Angola, la Reina Letizia luciría un look totalmente diferente al que llevaba para despedirse de su país natal. Se trata de un outfit firmado por Hugo Boss de lo más veraniego, acorde con las temperaturas africanas de estas fechas, compuesto por una blusa cruzada con manga corta a pico y un pantalón palazzo fluido con el mismo tono, lila. Una elección que ha combinado con un bolso de Carolina Herrera en color rosado y unos zapatos de Magrit a juego con el traje.

Todo apunta a que el próximo martes, 7 de febrero, el Rey Felipe y la Reina Letizia iniciarán sus actividades con una visita al Memorial Agostinho Nieto y una posterior ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial, donde serán recibidos oficialmente por el Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço y la Primera Dama, Ana Afonso Dias. Un momento en el que los dos matrimonios tendrán oportunidad de compartir sus primeras impresiones, para después trasladarse al Banco Económico para asistir a la presentación de la Universidad Internacional de Cuanz e inaugurar la exposición de Miro El Cántico del Sol y las Maravillas Acrostáticos. Una jornada que finalizará con una recepción de los Reyes a la colectividad española en Angola, que gira en torno a las 500 personas.

El miércoles, 8 de febrero, Felipe VI permanecerá en África Subsahariana para inaugurar el encuentro empresarial Angola-España, mientras que su esposa visitará la Maternidad Lucrecia Paím. Luego más tarde y de manera conjunta, los Reyes se dirigirán a la Asamblea Nacional angoleña y a mediodía llevarán a cabo una despedida oficial en el Palacio Presidencial para poner el broche de oro a este viaje de Estado exprés y regresar a España.

De esta manera, cabe destacar que los padres de la Princesa Leonor harán su primera visita oficial a esta parte de África, aunque no es la primera vez que se desplazan hasta el continente. Fue en 2014 cuando el matrimonio realizó un viaje de presentación a Marruecos, y 5 años después un viaje de Estado. Además, el Rey acudió en 2015 a la cumbre de la Unión Africana en Etiopía y a las exequias por el presidente de Túnez, mientras que la Reina Letizia ha realizado tres viajes para conocer los proyectos de la Cooperación Española a Senegal, Mozambique y Mauritania; además de acudir en diciembre de 2021 a la inauguración del Instituto Cervantes en Dakar.