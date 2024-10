El Rey Felipe VI viajará a Galicia: los detalles de este inminente viaje

El Rey Felipe VI viajará el 3 de octubre hasta Galicia, donde precisamente se encuentra su padre Juan Carlos I desde hace ya más de una semana. Sin embargo, el motivo de este desplazamiento es meramente institucional, ya que es un acto que tiene marcado en su agenda. Su Majestad el Rey inaugurará el VI Foro La Toja–Vínculo Atlántico, donde hará entrega del Premio Foro La Toja-Josep Piqué al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell.

Este viaje, por motivos profesionales, llega después de que el 27 de septiembre tuviera un encuentro, también en Galicia, con el Rey Juan Carlos. Cita en la que también estuvo presente la Reina Letizia.

El Rey Felipe VI en Marín. (Foto: Gtres)

Según dio a conocer Casa Real, Juan Carlos I puso rumbo desde Sangenjo hasta Marín para tener un encuentro familiar. Los tres aprovecharon para visitar a la princesa Leonor, quien se encuentra en la Escuela Naval.

La reunión familiar de Felipe VI, doña Letizia y la princesa Leonor con Juan Carlos I ha llamado especial la atención. La última vez que tuvieron un encuentro fue el 31 de octubre de 2023, al menos es el único que se ha registrado públicamente en los últimos meses. Los Reyes organizaron una cena familiar en el Palacio Real de El Pardo para celebrar la mayoría de edad de la heredera al trono.

Felipe VI con la Reina Letizia en Marín. (Foto: Gtres)

En medio de la polémica

El viaje de Felipe VI a Galicia por trabajo y el encuentro que tuvo con Juan Carlos I se producen en un momento de lo más delicado para la Familia Real española. Se ha cumplido una semana desde que salieron a la luz las imágenes del Rey emérito besándose con Bárbara Rey. Unas imágenes que facilitó el hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr., a la revista holandesa Privé.

El Rey Juan Carlos I en Galicia. (Foto: Gtres).

En ellas aparecen el Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey en actitud muy cómplice durante un encuentro que tuvieron en el año 1994. Tras esto se ha podido saber que la actriz está completamente destrozada. Fue su hija Sofía Cristo quien comunicó en Espejo Público que su madre atraviesa un momento delicado tras lo ocurrido.

Bárbara ha optado por tomar medidas legales y son sus abogados quienes determinarán los siguientes pasos a seguir. Mientras, la intérprete se refugia en su Murcia natal, donde se ha dejado ver públicamente en una cafetería en la que se ha tomado una limonada ajena a las cámaras de televisión.

La reacción de Bárbara Rey

«No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. Me he quedado… En fin. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin, no tengo nada que decir», expresó Bárbara tras la publicación de las fotografías. «Con esto demuestra quién es y cómo es (en referencia a su hijo). Y cómo ha sido toda la vida. Hasta aquí, gracias», añadió en Espejo Público.