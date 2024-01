El rey Felipe VI fue el monarca europeo más trabajador en 2023

Como cada año, el portal especializado en realeza UFO No More ha hecho un recopilatorio sobre la productividad de los royals europeos centrado en los días que trabajaron los distintos miembros de las casas reales durante 2023. Un ranking en el que, al igual que sucediese en 2022, el rey Felipe VI ocupa el primer lugar, siendo el monarca que más ha trabajado, con diferencia, durante los últimos doce meses. En total, la citada web señala que nuestro rey estuvo activo 193 días, 24 más que el segundo en el ranking, el príncipe Alberto de Mónaco. En tercer lugar se sitúa el príncipe Haakon de Noruega con 160 días trabajados.

En el caso de las casas reales en sí, la que se coloca a la cabeza como más trabajadora es la de Suecia, con el rey Carlos Gustavo y la reina Silvia al frente de la monarquía que más compromisos ha atendido durante 2023. Si bien es cierto que UFO No More deja claro que existen diversas reuniones y preparaciones detrás de cada evento que no son incluidas en los datos oficiales puesto que no se conocen con exactitud, el análisis realizado da como más trabajadores a los miembros de la realeza sueca que, con siete adultos a la cabeza, trabajaron un total de 218 días. De manera particular, el rey se encargó de 140 mientras que la reina de 124.

En segundo lugar se encuentra la Casa Real española. Con 213 días trabajados durante el pasado año, cabe destacar los datos de los principales representantes de la monarquía. Así, el rey Felipe VI acudió a un total de 183 actos, 130 audiencias, seis viajes oficiales, 79 discursos y el tradicional mensaje televisado de Nochebuena. Por su parte, la reina Letizia participó en 99 actos, nueve audiencias, nueve discursos y cuatro viajes oficiales. Aunque si hay un dato reseñable es el relativo a la princesa Leonor, y es que en el año que alcanzaba la mayoría de edad, la heredera ha visto duplicada su agenda.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía / Gtres

De esta manera, según los datos oficiales que ofrece Casa Real, en 2023 la Princesa de Asturias participó en 22 actos, una audiencia y pronunció cuatro discursos, a diferencia de los 13 actos a los que acudió el año anterior. Además, UFO No More alude también al incremento, no tan significativo, de los compromisos de su hermana, la Infanta Sofía, y de la presencia activa de la madre del actual monarca, la Reina Sofía. En tercera posición se sitúa la Casa Real noruega, dirigida por el rey Harald y la reina Sonia, con 198 días de compromisos públicos. En este caso, es relevante el trabajo del príncipe heredero Haakon, que ha asumido la mayor parte de la representación de su país ante los problemas de salud de su padre.

El príncipe Haakon junto a su madre, la reina Sonia de Noruega / Gtres

El cuarto puesto es para Reino Unido, que el pasado mes de mayo era escenario de la coronación del Rey Carlos III. Para este análisis, solo se han tenido en cuenta la actividad de los Príncipes de Gales y los Duques de Edimburgo, generando un total de 195 días trabajados en 2023. Y 191 fueron los días registrados para la Casa Real danesa, capitaneada durante el último año por la reina Margarita II. Las últimas posiciones son, por orden, para Bélgica, Mónaco -a pesar de ser su representante, el príncipe Alberto el segundo royal con más trabajo en 2023-, Luxemburgo y Países Bajos, última en este ranking.