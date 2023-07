A pesar de que no es ningún secreto que Mette Marit de Noruega padece una enfermedad pulmonar que condiciona su agenda, no es habitual que su entorno hable de este tema. La Princesa lleva más de cinco años sufriendo una fibrosis pulmonar que afecta directamente a la carga de trabajo que puede asumir, pero también a su rutina diaria. Tiene que tomar una medicación fuerte a diario, controlar los esfuerzos que hace y, en ocasiones, incluso cancelar su presencia in extremis en actos oficiales. Sin embargo, la Princesa no deja que su enfermedad le ponga freno e intenta cumplir con todos sus compromisos, algo que, por cierto, su marido admira.

Los príncipes Haakon y Mette Marit juntos en un acto. / Gtres

Aunque no es habitual que el Príncipe hable de la situación de su esposa, ahora que se acerca su 50 cumpleaños, el heredero se ha pronunciado, como nunca, sobre este tema. En una entrevista con el diario Aftonposten, el hijo del rey Harald ha hablado, entre otras cosas, del estado de salud de su mujer: «Es un diagnóstico grave y una enfermedad crónica», ha comentado Haakon de Noruega, que ha revelado que cada día es un reto, porque hay veces que se encuentra mejor, pero que la medicación la cansa mucho. Sin embargo, ha asegurado que se siente muy orgulloso de ella y de todos los esfuerzos que hace.

Haakon de Noruega y Mette Marit juntos en Londres. / Gtres

En esta insólita entrevista, el heredero ha hablado como nunca antes sobre aspectos privados de su vida. El príncipe Haakon de Noruega no solo ha declarado su profundo amor por su esposa, sino que también ha comentado algunos detalles relacionados a otros miembros de su familia. Por ejemplo, no ha dudado en hablar del suicidio de Ari Behn -ex marido de la princesa Marta Luisa-, hace ya más de tres años. El hijo de Harald de Noruega ha dicho que la muerte del que fuera su cuñado le afectó mucho y que, a día de hoy, todavía le echa de menos: «Extraño a Ari. Es increíblemente triste que nos haya dejado», ha dicho.

Haakon y Mette-Marit posando / Gtres

Haakon de Noruega ha comentado la relación entre su hermana, la princesa Mareta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett, que se comprometieron hace tiempo, aunque la boda no se ha celebrado todavía. El Príncipe heredero solo ha tenido buenas palabras para el prometido de su hermana a la que, por cierto, está muy unido y ha dicho que tiene buena relación con los dos, sin entrar en más detalles. No obstante, se sabe que Haakon ha estado siempre muy vinculado con su hermana que, por cierto, renunció oficialmente a sus deberes reales en noviembre de 2022.

El príncipe Haakon de Noruega es, junto a otros royals como Federico de Dinamarca o Victoria de Suecia, uno de los príncipes europeos a la espera del relevo generacional. Sin embargo, a diferencia de otros países, parece que ni la reina Margarita, ni Harald de Noruega o Carlos Gustavo de Suecia tengan planes inminentes de dar un paso atrás para ceder el protagonismo a sus herederos.