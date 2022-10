La hija de Marta Luisa toma el testigo de Ari Behn apoyada por el chamán

La relación entre Marta Luisa de Noruega y el chamán parece ir viento en popa, aunque por el momento no hay noticias de cuándo va a celebrarse la boda de la pareja, que anunció hace varias semanas su compromiso. Sin embargo, lo que está claro es que el chamán está muy integrado en la familia de la Princesa, sobre todo, con sus hijas. Si hace unos días acompañaban a la más mediática de las tres a un acto, ahora ha sido a la mayor, Maud, en uno de sus días más especiales.

La pareja ha querido acompañar a la hija mayor de la Princesa en una importante jornada. Maud Angelica Behn ha inaugurado una muestra de pintura en la ciudad de Oslo. La joven es quizás la más discreta y creativa de las hijas de Marta Luisa y el fallecido Ari Behn -cuyos pasos en el mundo del arte está siguiendo-, a diferencia de su hermana Leah, que se ha convertido en toda una influencer. A través de la pintura, Maud ha encontrado un vehículo para expresar sus emociones, sobre todo tras la muerte de su padre la Navidad de 2019. “Cuando has pasado por algo difícil, te vuelves aún más feliz cuando estás feliz”, ha dicho la joven a un periódico local, haciendo referencia además a esta faceta que compartía con él. De hecho, ha reconocido que se ha inspirado en el uso del color que hacía el fallecido artista.

La joven está muy entusiasmada con este nuevo proyecto y, aunque es la primera vez que expone sus pinturas, ya suele compartir algunos bocetos y dibujos con sus seguidores de Instagram, donde, al igual que su madre y su hermana, es bastante activa.

Aunque acaba de terminar los estudios, a sus casi veinte años, Maud todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. No obstante, parece que el arte va a tener un importante peso en los próximos años de su vida. Eso sí, no ha decidido si será de manera profesional o como afición.

Nueva polémica

Esta reaparición de la Princesa se produce poco después de que se haya reabierto el debate en torno a su título. Después de que hace algunas semanas la Casa Real de Dinamarca se haya visto en el punto de mira por la decisión de la Reina Margarita de retirar los títulos a los hijos del príncipe Joaquín, ahora, se ha abierto el debate sobre el título de Marta Luisa.

No hay que olvidar que la Princesa ya ha estado en el foco de la polémica por ‘utilizar’ su título más allá de temas estrictamente institucionales, sobre todo, en cuestiones relacionadas con su romance y próxima boda con el chamán. Sobre esto, el actual heredero, el príncipe Haakon, se ha mostrado cauto: «Este es un tema que me resulta difícil. Por un lado, mi hermana se comprometió y conocí a Durek Verrett y creo que es agradable estar con él. Me gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra familia. Al mismo tiempo, me siento muy responsable con lo que ocurra con la institución», ha dicho el Príncipe, consciente de que, en ocasiones, hay que tomar decisiones complicadas. No obstante, ha dejado claro que todavía no se ha decidido nada y que no será algo inmediato.