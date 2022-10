El cisma creado en la Familia Real de Dinamarca parece ser cada vez más considerable. Fue hace escasos días cuando se hizo pública la decisión de la Reina Margarita a la hora de quitar sus títulos a cuatro de sus ocho nietos. Estos no eran otros que Nicolás, Félix, Henrik y Athena, es decir, los hijos del príncipe Joaquín. Algo que no pareció sentar muy bien a los protagonistas en cuestión, razón por la que la monarca se ha visto obligada a lanzar un comunicado para explicar lo sucedido en el núcleo real.

Pese a que en un primer momento la soberana apuntó que había llegado a esta conclusión por el bien de los jóvenes en un futuro, y por el de la Corona, lo cierto es que quizá ahora podría haber dado un paso atrás a la hora de pensar en que podría haber herido la sensibilidad de sus más allegados: “Ha habido fuertes reacciones en los últimos días a mi decisión sobre el futuro uso de títulos para los cuatro hijos del príncipe Joaquín. Por supuesto, me afecta. Mi decisión ha sido tomada hace mucho tiempo. Con mis 50 años en el trono, es natural mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Es mi deber y deseo como reina asegurar que la Monarquía se adapte al paso del tiempo. A veces requiere tomar decisiones difíciles y encontrar el momento adecuado siempre será complicado”, ha comenzado diciendo, justificando su movimiento y dejando entrever que, en ocasiones y en su cargo, tiene que dejar de lado lo personal para centrarse en el bienestar de la Corona: “Llevar un título real implica una serie de deberes y tareas, que en el futuro restringirán a menos miembros de la Familia Real. Este ajuste, que considero una garantía necesaria para el futuro de la Monarquía, lo deseo hacer en mi tiempo. He tomado mi decisión como Reina, madre y abuela, pero como madre y abuela he subestimado lo mucho que sienten mi hijo menor y su familia. Esto causa una gran impresión, y lo siento por eso. Que nadie dude de que mis hijos, nueras y nietos son mi gran alegría y orgullo. Espero que ahora, como familia, podamos encontrar la paz para superar esta situación entre nosotros mismos”, ha sentenciado, augurando que muy pronto las aguas volverán a su cauce en un escrito que ha firmado como “MARGRETH R”, es decir, Margarita Reina.

Al tomar la palabra de manera pública, la madre de Federico de Dinamarca ha hecho a todos los ciudadanos partícipes del problema que está haciendo que en su familia no marchen las cosas con total normalidad durante los últimos días. No obstante, Margarita parece estar firme en sus convicciones y sin intención alguna de dar un paso atrás, pese a que su hijo menor, Joaquín, ya admitió estar muy dolido con su progenitora por no haber dado lugar a un consenso y haber tomado tal decisión de manera rápida e inesperada.